Neues Storchennest wird gleich in Beschlag genommen

Zehn Jahre alte Idee in die Tat umgesetzt

Andreas Kühn freut sich, dass die Behausung sofort angenommen wurde.

Ahsen-Oetzen - Nest aufgestellt und gleich in Beschlag genommen. Wenn das so einfach wäre, dann würden sich bestimmt noch viel mehr Storchenpaare in der Wesermarsch niederlassen.