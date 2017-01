Neues Löschfahrzeug bestand die erste Bewährungsprobe

Hauptversammlung der Feuerwehr Wulmstorf

Wulmstorf - Erst Anfang Dezember hat die Freiwillige Feuerwehr Wulmstorf ihr neues Löschfahrzeug in Dienst gestellt. Und schon am ersten Weihnachtstag waren die Kameraden mit dem Fahrzeug das erste Mal gefordert.

Durch schnelles und umsichtiges Eingreifen der Einsatzkräfte konnten Glutnester hinter einer Verkleidung eines Schornsteins in Wulmstorf ins Freie gebracht werden und wurden dort abgelöscht. Ansonsten wurde die Wehr in 2016 zu zwei Fehlalarmen und einer technischen Hilfeleistung gerufen. Das teilte Ortsbrandmeister Christian Stange den zahlreich erschienenen Feuerwehrleuten im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit.

„Jetzt folgt in den nächsten Monaten die Ausbildung und Einweisung am neuen Fahrzeug“, rief Stange zu einer guten Dienstbeteiligung auf, damit alle mit dem technischen Geräte vertraut werden. Das über 30 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug bleibt nach seinem Rückbau in Wulmstorf. Ein Feuerwehrmitglied hat den Zuschlag zum Kauf von der Samtgemeinde bekommen und wird das Fahrzeug zur historischen Verwendung aufarbeiten und der Wehr zur Verfügung stellen.

Die Wehr konnte im Rahmen der Hauptversammlung einige neue aktive Kameraden offiziell in ihren Reihen begrüßen. Zum Teil aus der Jugendwehr werden Depke Fehsenfeld, Jonas Maaß, Saike Röpke, Marten Röpke und Jannik Röpke im Frühjahr den Lehrgang zur Truppmannausbildung absolvieren. Diesen Lehrgang hat Denny Schiesko schon erfolgreich absolviert und wurde vom stellvertretenden Samtgemeindebrandmeister Andreas Wilms zum Feuerwehrmann ernannt.

Ortsbrandmeister Christian Stange befördert

Wilms beförderte dann nach entsprechend geleisteten Dienststunden und Lehrgängen Sebastian Beusse, Benjamin Beusse und Jürgen Vogel zu Oberfeuerwehrmännern. Ortsbrandmeister Christian Stange rückt in den Rang des Hauptlöschmeisters. Zudem wurde Stange mit dem Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Arnold Meyer erhielt das Abzeichen für 40 Jahre. Seit 50 Jahren hält Heinz Bormann der Freiwilligen Feuerwehr die Treue.

Nach dem Erreichen der Altersgrenze wurde Jürgen Vogel aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung überführt. Die Internetseite www.feuerwehr-wulmstorf.de wurde von Benjamin Beusse überarbeitet und hat nun ein neues Design.

Es werden 2017 wieder sechs Altpapiersammlungen angeboten. Dreimal wird zum Blutspenden aufgerufen. Außerdem gibt es wieder ein Osterfeuer und ein Doppelkopfturnier. Bürgermeister Thomas Metz überbrachte die besten Grüße der Verwaltung und hoffte, dass die Wehr sehr schnell mit dem neuen Fahrzeug vertraut wird und wenige Einsätze fahren muss.

ha

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa