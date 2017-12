Neues „Bonbon“ für Kita-Fachkräfte

Arbeitsentlastungsangebot von der Gemeinde

THEDINGHAUSEN - „In Zeiten von Fachkräftemangel, der sich insbesondere auch in den Kindertagesstätten bemerkbar macht, ist es wichtig, als Arbeitgeber ein gutes Arbeitsumfeld zu gewährleisten“. So steht es in der Begründung eines von Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse unterzeichneten Vorschlags der Verwaltung.