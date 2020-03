Neuer Wirtschaftsförderer gesucht

Derzeitiger Amtsinhaber Frank Bielefeld mit Leitung des Bau- und Planungsamtes ausgelastet

+ Frank Bielefeld verantwortet zurzeit noch zwei „Baustellen“. Archivfoto: sp

Samtgemeinde - Von Philipp Köster. Die Samtgemeinde sucht einen neuen Wirtschaftsförderer. Nanu? Hat Frank Bielefeld, der aktuelle Stelleninhaber, etwa gekündigt? Nein, beruhigt Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse. Bielefeld solle entlastet werden, denn zugleich leitet der auch den Fachbereich Bau, Planung und Umwelt, was naturgemäß in der einer Kommunalverwaltung ein hohes Arbeitsaufkommen bedeutet. Beleg dafür sind etliche Bauleitverfahren in den Mitgliedsgemeinden, die über Bielefelds Schreibtisch gehen.