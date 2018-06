Neuer Schulbau steht in Riede zur Debatte

1,4 Millionen Euro Investitionen

Riede - Um den geplanten zweigeschossigen Neubau für eine Mensa und weitere Grundschulräume in Riede geht es auf der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 19. Juni, um 19.30 Uhr in der Felder Gaststätte Schierloh.