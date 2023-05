Erinnerung an Prinzenbesuch: Findling vor Adolfshausener Ortseingang enthüllt

Von: Heiner Albrecht, Christian Walter

Teilen

Unter den Augen Adolfshausener Bürger und denen von Johann Bothe enthüllen Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz und Bürgermeister Patrick Rott den Stein. © Albrecht

Ein 4,6 Tonnen schwerer Findling verweist künftig auf die Herkunft des Namens des Blender Ortsteils Adolfshausen. Denn die hat mit einem hoheitlichen Besuch im 18. Jahrhundert zu tun.

Adolfshausen – Woher kommt der Ortsname Adolfshausen in der Gemeinde Blender? Auf die Antwort weist von jetzt an ein Findling hin, den Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz und Bürgermeister Patrick Rott am vergangenen Samstag enthüllten. Der Hintergrund: In den vergangenen Jahren hatten Unbekannte wiederholt das Ortsschild von Adolfshausen in der Gemeinde Blender geklaut. „Bestimmt sechs, sieben Mal haben sie das abgeschraubt“, erinnert sich Johann Bothe aus dem kleinen Ort.

Anscheinend wurde ein Zusammenhang zwischen dem Ortsnamen und dem deutschen Diktator Adolf Hitler hergestellt – wieso auch immer man deshalb ein Ortsschild demontieren und mitnehmen sollte. Zumal Adolfshausen mit der dunkelsten deutschen Vergangenheit und dem Mann, der dafür verantwortlich war, rein gar nichts zu tun hat: Der Ort heißt bereits seit dem Jahr 1798 so – und kann schon deshalb nichts mit Adolf Hitler zu tun haben, der erst rund 90 Jahre später geboren wurde. Statt dessen ist Adolfshausen nach dem britischen Prinzen Adolf Friedrich (1774-1850) benannt, der siebter Sohn des britischen Königs Georg III und seiner Frau Charlotte von Mecklenburg-Strelitz und in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts Vizekönig von Hannover war.

Reaktion auf Diebstähle

Als Reaktion auf die anhaltenden Diebstähle hatte die Gemeinde Blender bereits vor einiger Zeit veränderte Schilder an den Ortseingängen platziert: Oben steht seither groß der Name der Gemeinde, erst darunter folgte der Ortsteil Adolfshausen. „Seitdem ist Ruhe“, sagt Johann Bothe. Um allerdings nicht nur dem Schilderklau vorzubeugen, sondern zusätzlich auch zu erklären, woher der Ortsname stammt, hatte Bothe die Idee, aus diesem Grund der Gemeinde zu seinem 80. Geburtstag im Sommer des vergangenen Jahres einen Findling zu schenken, auf dem eine Gravur auf die königliche Herkunft des Ortsnamens hinweisen sollte.

Den Stein hatte Bothe anlässlich seines Geburtstages von der Firma Harries-Lehmann geschenkt bekommen. „Was soll ich damit?“, hatte sich Bothe nach eigener Aussage gefragt. Die Lösung als Stein für den Blender Ortsteil und zur Verdeutlichung der Namensherkunft war schnell gefunden.

Der noch verhüllte Stein vor dem neuen Ortsschild. © -

Dieser 4,6 Tonnen schwere Stein war Ende 2022 unmittelbar vor dem Ortsschild aus Richtung Jerusalem kommend mithilfe von Marco Klahr aufgestellt worden. Es fehlte nur noch die Gravur – bestehend aus einer Krone, dem Ortsnamen sowie dem Jahr der Benennung, 1798. Diese sollte das Missverständnis ausräumen. Die Kosten dafür in Höhe von 1 243 Euro waren am 10. November 2022 Thema im Blender Gemeinderat gewesen, der einstimmig dafür gestimmt hatte, diesen Betrag aus öffentlichen Mitteln zu tragen.

Katja Schulz (Grüne Liste) hatte zusätzlich noch ein Schild mit weitergehenden Infos zum Namen angeregt. „Du hast viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt“, lobte Patrick Rott Bothes Engagement. Anke Fahrenholz fügte zudem an, dass der Stein den Ortsteil weiter aufwerte.

Du hast viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt.

Was den Namensgeber des Ortes angeht: Dieser war im Jahr 1791 mit seinem älteren Bruder Ernst August, dem späteren König von Hannover, in die hannoversche Armee eingetreten und so in die Gegend nach Blender gekommen.

Dort besuchte Adolf Friedrich die Soldatensiedlung, die dann nach ihm benannt wurde. „Er war ein friedlicher Adolf“, will Bothe herausgefunden haben. „Dieser Herzog hat nichts mit seinem Namenskollegen aus dem Dritten Reich zu tun, noch mit anderen Persönlichkeiten wie der Schwedenkönig Gustav Adolf, der ebenfalls lange als Namensgeber vermutet worden war.“