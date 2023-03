Neuer Faulturm des Klärwerks in Thedinghausen-Eißel ist seit Kurzem in Betrieb

Von: Philipp Köster

Schöne Aussicht: Auf dem Dach des neuen Faulturms kann man bei gutem Wetter bis nach Bremen schauen, berichtet Betriebsleiter Heinfried Maaß, bei schlechtem immerhin bis zur Lunser Kirche. Davon überzeugt sich Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. © Köster

Thedinghausen-Eißel – Ein stechender Geruch kriecht in die Nase. Kein Wunder hier beim Klärwerk in Eißel. Doch die strenge Duftnote wabert von den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen herüber. Gülle ist ausgebracht worden.

Von den olfaktorischen Nebenwirkungen des Gärprozesses im neuen Faulturm kriegt die menschliche Nase eigentlich nichts mit. Gleichwohl hat Betriebsleiter Heinfried Maaß ein Gasgerät mit, als er mit Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz und dem Reporter die 86 Stufen nach oben stapft. Es ist noch alles neu hier. Überall Restarbeiten. Seit zwei Wochen ist der neue Faulturm in Betrieb, nachdem er baulich schon länger fertiggestellt war. Es habe noch Verzögerungen bei der Installation der Steuerungselektronik gegeben, berichtet Maaß.

Mit 300 Kubikmetern ist der neue Gastank zu drei Vierteln gefüllt. © Köster

Der alte Faulturm war in die Jahre gekommen und auch zu klein geworden. Denn hier werden nicht nur die Fäkalien aus den Haushalten der Samtgemeinde Thedinghausen aufbereitet, sondern auch aus Bruchhausen-Vilsen. Die beiden Samtgemeinden bilden kreisübergreifend den Abwasserzweckverband. Vorsitzender ist Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Geschäftsführerin seine Thedinghauser Amtskollegin Anke Fahrenholz.

Über Druckrohrleitungen kommt hier also nicht nur der ganze Schiet der Menschen her, sondern auch die Abwässer aus Industrie und Gewerbe. Allein die Spülanlage von Vilsa macht laut Maaß 25 Prozent des Aufkommens aus. Das Verhältnis Bruchhausen-Vilsen – Thedinghausen ist 60 zu 40 bei annähernd gleicher Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.

Doch zurück zu den Exkrementen: Der neue Faulturm hat eine Kapazität von 2500 Kubikmetern, der alte nur 1 800. Der durch eine Schneckpresse weiter entwässerte und komprimierte Gärschlamm wird belüftet. Bakterien verwandeln den Kohlenstoff wie in einer Biogasanlage in Methangas um. Das habe gleich mehrere Vorteile, sagt Heinfried Maaß. Zunächst werde die Menge deutlich reduziert. Von 1000 Litern Schlamm bleiben am Ende nur rund 30 Kilo Feststoffe über. Dieser Klärschlamm dürfe zurzeit noch als Dünger auf die Felder gebracht werden. In etwa einem Jahrzehnt müsse er gemäß den dann geltenden gesetzlichen Vorgaben in einer Monoverbrennungsanlage verbrannt werden. Hintergrund ist die vermutete Belastung des Schlamms mit Mikroplastik und Medikamentenrückständen. Maaß hält das für überzogen. Die Felder, auf denen der Trockenschlamm ausgebracht werde, würden bislang stets ohne nennenswerte Ergebnisse beprobt.

Neue Heizungsanlage zur Schlammtrocknung. © Köster

Das Methangas wird gespeichert und verbrannt, um Strom zu erzeugen. „Wir haben damit schon vorher zu 80 Prozent unsere Anlage betrieben. Mittelfristig streben wir 100 Prozent, also eine Autarkie an“, sagt der Betriebsleiter. Die Abwärme als Nebenprodukt der Verbrennung des Methangases dient vor allem der Trocknung des Klärschlamms.

Neu ist außer Faulturm sowie einer Werkzeug- und Fahrzeughalle auch der größere Gastank. Fassungsvermögen: 400 Kubikmeter statt wie im alten 50. Somit kann das Methangas auch zwischengespeichert werden, so Heinfried Maaß.

Was mit dem alten Faulturm passiert, ist noch nicht entschieden. In ihm befinden sich noch ein paar Reste.

Insgesamt hat der Abwasserzweckverband 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung gespült, um begrifflich im Bild zu bleiben.

Baubeginn war im August 2019. Das Projekt ist die erste große Investition seit Betriebsbeginn 1976. Der Abwasserzweckverband hatte sich 1972 gegründet. Klärwerk und Abwasserkanal waren das erste große Projekt der jungen Samtgemeinde Thedinghausen.

Unregelmäßig finden im Klärwerk übrigens Tage der offenen Tür statt. Vom 20 Meter hohen Faulturm hat man einen tollen Blick in die Landschaft. Für dieses Jahr sei aber keiner geplant, sagt der Betriebsleiter.

