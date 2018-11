Neue Mensen für Blender und Morsum: Ja zu geändertem Plan

MORSUM - Während mit der Grundschule Blender eine Einigung über den Standort und das Bauvolumen der Mensa erzielt werden konnte, gab es für Morsum noch Beratungsbedarf. Denn zunächst war ein Mensabau vor dem dortigen Schulgebäude geplant.

Das hatten aber Vertreter der Schule und auch die Politiker als nicht akzeptabel zurückgewiesen.

„Es hätte vor allem den Blick aufs Schulgebäudes völlig gestört, das zwar aus den 60er Jahren stammt, aber doch ortsbildprägende Funktion hat“, betonte Heinz von Hollen jetzt auf der Schulausschusssitzung in der Morsumer Grundschule und war mit der neu vorgestellten Variante einverstanden. Um diese geänderte Lösung zu finden, hatte sich eine Arbeitsgruppe mit Architekt Arno Thalmann zusammengesetzt. Einstimmig wurde das geänderte Konzept im Ausschuss befürwortet.

2019 sind erst die Toiletten an der Reihe

Das eigenständige Mensagebäude soll jetzt im hinteren Teil des Toilettentracks der Grundschule in der Ecke zur Turnhalle auf dem Sportplatz entstehen. Es wäre über einen sechs Meter langen Weg erreichbar. Das sei zumutbar. meinte Ausschussvorsitzender Dieter Mensen.

Da die Verwaltung ein identisches Mensagebäude in Morsum und Blender vorgeschlagen hatte, was eine Kostenersparnis von 70 000 Euro mit sich bringt, wurden auch die von Thalmann vorgestellte, geneigte Satteldach -Variante für beide Schulstandorte befürwortet. In Morsum bedeutet das zugleich, dass der ohnehin schon schadhafte Toilettentrakt saniert wird und einen Durchgang zur Mensa erhält. Allerdings muss dann noch eine verlängerte Anfahrt über den Sportplatz für den Caterer gebaut werden. Das sei aber machbar und im Kostenrahmen möglich, versicherte Thalmann.

Im gleichen Zuge würden auch in der Blender Schule die Toiletten erneuert. Beide Vorhaben sollen 2019 in Angriff genommen werden. Die Mensagebäude entstünden im Jahr darauf. Ob sie zum Schuljahr 2020 fertig sein werden, wurde allerdings bezweifelt. „Das Zeitfenster ist wohl zu kurz“, schätzte Arno Thalmann.

Beide Schulleiterinnen – Tatjana Sommer für Morsum, Christine Johannis aus Blender – teilten mit, dass es keine Ganztagsschule geben werde, bevor nicht die neuen Mensen fertig sind.

Rund 800 000 Euro wird solch ein Bau kosten, in dem die Schulkinder bei Ganztagsbetreuung ihr Essen einnehmen können. Zunächst werden die Mahlzeiten voraussichtlich von einer Firma geliefert. Die Küchen und auch die dazugehörigen Räume sind aber so konzipiert, dass dort nach einer Umrüstung auch selbst gekocht werden könnte. - ha