Gewerbegebiet in Morsum wächst

Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld (links) mit Bauunternehmer Uwe Falldorf vor dem Grundstück an der Einsteinstraße, an dem in Kürze der Neubau einer Halle inklusive Bürotrakt entstehen soll.

Morsum/Thedinghausen - Der Thedinghauser Gemeinderat hat gerade einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Ein nicht unerheblicher Posten hierin sind die rund 300.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen im Morsumer Gewerbegebiet. Denn hier tut sich etwas.

Wie Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld erläuterte, sind einige Neuansiedlungen perfekt beziehungsweise in Sicht. Dazu kommen einige Betriebserweiterungen vor Ort.

So hat die Firma Uwe Falldorf mit Sitz in Morsum und Wulmstorf ein rund 3500 Quadratmeter großes Grundstück an der Einsteinstraße erworben. Das Baugeschäft inklusive Gewerbeobjektbetreuung mit acht Mitarbeitern will hier eine Halle mit Bürokomplex sowie 13 großvolumige Garagen zur Vermietung an Wohnmobil- und Caravanbesitzer errichten. Der Bauantrag ist gestellt. Firmenchef Uwe Falldorf hofft, dass in Kürze der erste Spatenstich erfolgen kann. Falldorf meint, auch mit Blick auf Wirtschaftsförderer Bielefeld: „Die Grundstücke im Gebiet um die Einsteinstraße kamen wie gerufen, denn wir waren schon länger auf der Suche nach rund 3000 Quadratmetern Betriebsgelände, um unser 2004 gegründetes Bauunternehmen und die 2001 ins Leben gerufene Firma zur Objektpflege auslagern zu können.“ Falldorf weiter: „Wir schätzen an dem Gebiet die großzügig geschnittenen Flächen, die gute Anbindung an Verden und Achim und natürlich das passende Preis-Leistungsverhältnis in der Samtgemeinde Thedinghausen. Nicht unerwähnt soll auch der gute Kontakt der im Morsumer Gewerbegebiet ansässigen Firmen untereinander bleiben.“

Auch die Firma „Arndt Wendt – Garten- und Landschaftsbau“ aus Thedinghausen-Dibbersen hat auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Grundstück, rund 5500 Quadratmeter groß, erworben. Bislang steht dort ein provisorischer Büro- und Lagercontainer. Dieser soll schnellstmöglich einem Hallenneubau mit Bürotrakt weichen. „Wir warten auf die Baugenehmigung“, so Jungunternehmer Arndt Wendt und sein Kompagnon Roman Sperling übereinstimmend. „Wir haben in Dibbersen keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Da kam uns dieser Standort in günstiger Lage gerade recht.“

+ Gartenbau ist ihr Metier: Arndt Wendt (links) und sein Kompagnon Roman Sperling wollen baldmöglichst den provisorischen Container abbauen und hier einen neuen Betriebskomplex errichten. © sp

Beide Unternehmer hoffen, dass auch die avisierten Straßenbaumaßnahmen mit ihren Plänen Schritt halten können. Die Einsteinstraße, bisher in diesem Bereich ein Schotterweg, soll dazu im hinteren Bereich völlig neu aufgebaut werden – in breiter Ausführung mit entsprechender Tragfähigkeit für schwere Lkw und mit einem großen Wendehammer am Ende.

Wie Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld zudem erläuterte, laufen derzeit Gespräche mit mehreren weiteren potenziellen Ansiedlungs-Interessenten. Fest ist die Ansiedlung des Fuhrunternehmens (Spedition) Disselbach aus Oyten, die am Ende der Einsteinstraße auf rund 4000 Quadratmetern ein Logistikzentrum mit Hallen und entsprechenden Lagerboxen errichten will. In Oyten gibt es keine Erweiterungsmöglichkeit. Zudem hat die bereits ansässige Firma Signs-Werbetechnik einen Grundstücksstreifen zugekauft, um sich vergrößern zu können.

Neuerwerb dank großer Nachfrage

Angesichts der Nachfrage hat die Gemeinde kürzlich ein zwei Hektar großes Grundstück an der Bosch-Straße im vorderen Bereich des Gewerbegebietes erworben (links neben dem Postverteilungszentrum), für das es ebenfalls bereits zwei Interessenten gibt. Verhandlungen laufen. Auf das Grundstück rechts neben der Post (zur Landesstraße hin) will bekanntermaßen demnächst das DRK mit seiner Rettungswache (derzeit in Wulmstorf stationiert) umziehen.

Das Morsumer Gewerbegebiet nimmt also langsam Formen an. Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld ist sich sicher: „Zusammen mit den teilweise frei werdenden Kapazitäten im benachbarten ehemaligen Polar-Komplex entwickelt sich das Gewerbegebiet zu einem Standort mit einem gesunden Branchenmix mit einem leichten Schwerpunkt beim Baugewerbe.“

Insgesamt gibt es derzeit übrigens im Gewerbegebiet noch sechs freie Ansiedlungsflächen.

sp