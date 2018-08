„Kuhlengräber“ schlagen in Intschede das „Millionenviertel“

Intschede - Nach vielen Jahren mal wieder ein Traditionsfußballspiel zum Auftakt des vom TSV Intschede veranstalten Sportwochenendes: Extra für dieses Spiel war der kleine Sportplatz speziell hergerichtet worden.

Teamchefs der Mannschaft „Millionenviertel“ war Frank Oetting, während Daniel Sonnemann die „Kuhlengräber“ betreute. Beide hatten reichlich Spieler mobilisieren können, und auch zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spiel. Mit Frank-Peter Adam aus Langwedel stand ein erfahrener Schiedsrichter zur Verfügung.

Die Mannschaften zeigten sich gleichstark, und so ging es mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es einige Torchancen, die aber von den guten Torwarten pariert wurden. Das spielentscheidende 1:0 für die „Kuhlengräber“ schoss dann Maurice Meyer.

„Das Spiel hat allen viel Spaß gemacht. Natürlich wurde alles bis in die Nacht hinein ausführlich bei Bier und Wurst analysiert“, berichtet Organisator und TSV-Vorsitzender Frank Oetting.

Am Tag darauf lud der Vorstand zu einem Beachvolleyball- und Bouleturnier. Beim Beachvolleyball spielten fünf Teams den Sieger aus. Am Ende gewannen die Oldie-Handballer „Eisbären“ gegen die Erste-Herren-Mannschaft. Gleich zehn Teams hatten sich zum Bouleturnier angemeldet. „Wir mussten kurzfristig ein zweites Feld aufbauen“, freut sich Oetting über die große Resonanz. Für das Finale qualifizierten sich „Familie Penzek“ und „Bine´s Team“. Mit einem knappen Vorsprung holten sich die Penzeks den Turniersieg.

ha