Pastor und Autor Uwe Habenicht stellt sein Buch in Rieder Kirche vor

Riede - Von Joachim Behr. Vor fast 200 Besuchern stellte Riedes ehemaliger Pastor und Autor Uwe Habenicht in der St. Andreas-Kirche sein Buch „Leben mit leichtem Gepäck“ vor. Dabei bezog er die Gäste bei der sehr lebendigen Erzählung aus dem wahren Leben mit ein und sorgte später für viel Gesprächsstoff.

Seine Verbindungen zu Riede rissen nie ab. Nun kam er zurück als Gast der dortigen „Bücherkiste“. Deren Inhaberin Katrin Göstemeyer und Helmut Bartels von der regionalen Kirchenstiftung „Aus Liebe zum Ort“ begrüßten den bekannten Gast samt dessen Familie – Ehefrau Ulrike Hesse-Habenicht und die drei Söhne Rasmus, Erdmann und Frithjof. Das Willkommen galt auch dem Kirchenvorstand mit Pastorin Birgit Bredereke als Gastgeberin sowie allen Besuchern.

Es herrschte nach den vielen Jahren große Wiedersehensfreude. Der über 20 Mitglieder starke Chor „Nachklang“, geleitet von Max Börner und von Sven Rakers am elektrischen Klavier begleitet, folgte mit dem bekannten Song „Always look on the bright side of life“.

Dann ging der Part an Uwe Habenicht. In sein Buch hat er zahlreiche Fragen eingebettet: Wie lässt sich der durch Überfluss und Konsum verstellte Blick auf das Wesentliche neu gewinnen? Wie sieht ein Lebensstil aus, der den gegenwärtigen Krisen nicht ausweicht, sondern ihnen eigenständig etwas entgegensetzt? Ausgehend von Bewegungen in der Kirchengeschichte zeichnete Uwe Habenicht die Umrisse einer Spiritualität für das multireligiöse „global village“ des 21. Jahrhunderts. Anhand konkreter Beispiele veranschaulichte er, wie sich Konzentration aufs Wesentliche und Offenheit für Anders-Glaubende, Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn, Glauben und Handeln in einem minimalistischen Lebensstil verbinden lassen. Es war eine Einladung an alle, die verborgenen Kraftquellen des eigenen Glaubens neu zu erschließen und endlich unnötigen Ballast abzuwerfen, um den Blick für das Wesentliche wiederzugewinnen.

+ Die Besucher in der St. Andreas-Kirche (linkes Bild) waren hellauf begeistert von dem Abend über „Leben mit leichtem Gepäck“. Rechts: Der frühere Rieder Pastor Uwe Habenicht (vorn) mit Katrin Göstemeyer von der örtlichen „Bücherkiste“ und Helmut Bartels von der regionalen Kirchenstiftung „Aus Liebe zum Ort“. - Fotos: Behr

Uwe Habenicht in seiner lebendigen lockeren Art: „Wenn man viel unterwegs ist, merkt man, was man wirklich braucht. Der Kleiderschrank ist voll, die Küche auch, aber was benötige ich wirklich? Von 10.000 Dingen vielleicht nur 500.“

Er sammelte solche Erfahrungen, die ihm die nötigen Impulse gaben, sein Buch zu schreiben. In den Kirchenbankreihen verteilte er in Riede Bilder, animierte so die Besucher, auf manche Worte besonders zu reagieren und zog dabei einen Mini-Koffer hinter sich her. Er fragte auch Frauen, was sie in ihren Handtaschen mitführen. Sie zeigten ihm zum Teil erstaunliche Dinge. Zwischendurch stimmte der Chor „Nachklang“ weitere herrliche Weisen an.

Mit Riesenapplaus dankten die Besucher Autor und Chor für die wundervolle Vorstellung. Später nutzten viele die Gelegenheit, mit Uwe Habenicht zu sprechen. Auch standen für alle Gäste ein Imbiss und Getränke bereit. Der Autor hatte alle Hände voll zu tun, denn er sollte natürlich sehr viele Bücher signieren. Das erledigte er mit Freude, und es ging schon auf Mitternacht zu.

Da der Pastor auf ein Honorar verzichtete, werden alle Überschüsse aus dieser Veranstaltung der Kirchenstiftung zugeführt. Das Buch ist in der „Bücherkiste Göstemeyer Riede“ erhältlich.

Uwe Habenicht, 1969 geboren, kam aus Holzminden nach Riede, war dort vom 2. Juni 2002 bis 2. August 2009 Pastor und wohnte mit seiner Familie dort. Als er von den Mitgliedern der St. Andreas-Kirchengemeinde in einem Dankes-Gottesdienst verabschiedet wurde, rief er auf italienisch aus: „Coraggio“ - das bedeutet soviel wie „Sei kein Frosch, nur Mut“. Habenicht war mutig, denn er hatte zum 1. September 2009 in dem Ort Ispra-Varese am Lago Maggiore in Norditalien gelegen, eine deutsche Auslandsgemeinde übernommen.

Zurzeit arbeitet er als Theologe und Pfarrer im bekannten schweizerischen Ort St. Gallen.