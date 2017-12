Nachbar klagt gegen NP-Markt in Riede

Wegen Lärm

+ © Laue Ein Bewohner des nebenan liegenden Neubaugebiets (rechts) klagt vorm Landgericht Verden wegen Lärmbelastungen vom Gelände des gut florierenden neuen NP-Marktes. Schon auf der jüngsten Rieder Ratssitzung hatte der Mann, der zum Schutz seiner Familie nicht namentlich genannt werden möchte, seine Beschwerden vorgetragen. Das Gericht wird ihn nun direkt „im Schlafzimmer“ besuchen, um sich ein genaueres Bild von der Geräusche-Lage zu machen. © Laue

Riede - Ein Nachbar des NP-Marktes in Riede kann das monotone Summen und Brummen eines Kühlgerätes an der Außenwand nicht mehr ertragen. Dazu rauben ihm und seiner Familie Motoren- und Rangiergeräusche der auf dem Supermarktparkplatz parkenden und kurvenden Laster den Schlaf. Das Ganze ist nun ein Fall für das Landgericht in Verden.