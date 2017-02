Nach 60 Jahren in neuen Räumen – ohne Zelle

Thedinghausen - Zwar gab es den schönen Ausblick auf die Eyter im früheren, verwunschen umgrünten Domizil, aber drinnen im im uralten Gebäude von 1890 auch schon einen speziellen „Stallgeruch“. Und die zerbröckelnde Haftzelle hätte „in jeden Horrorfilm gepasst“.

Daran erinnerte Thorsten Strier als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz bei der Einweihung der neuen, hochmodernen Thedinghauser Polizeistation an der Bremer Straße 25. Dass Handlungsbedarf bestand, hatte vor Jahren auch Polizeipräsident Johann Kühme von der Polizeidirektion Oldenburg beim Antrittsbesuch im Landkreis mit Zwischstopp in Thedinghausen sofort eingesehen.

Dennoch gab es Schwierigkeiten und Verzögerungen zu überwinden, bis das jetzige Domizil in einem Neubau gesichert war, machte Strier deutlich. Insgesamt knapp 60 Jahre war die Polizei Thedinghausen am vorigen Standort untergebracht, berichtete der heutige Stationschef Lothar Helbig. Auch seine beiden Kollegen Martin Ebert und Andreas Schumacher sind natürlich mit umgezogen.

Das neue Gebäude, zu dem auch sieben altengerecht gestaltete Mietwohnungen gehören, entstand in nur knapp einem Jahr Bauzeit, berichtete Hans-Heiner Thalmann von der Bauträger-Firma aus Eißel. Rund 1,1 Millionen Euro wurden investiert.

Die für 15 Jahre angemieteteten Polizeiräumlichkeiten auf rund 105 Quadratmetern hätten Helbig so gut gefallen, dass er spontan verkündet habe „Jetzt bleibe ich noch etwas länger“, wusste Thorsten Strier. Eine Zelle gibt es hier übrigens nicht, aber mit dem modernen Rasenroboter eine ganz spezielle Attraktion.

Montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 16 Uhr ist diese Station besetzt. Nachts und an Wochenenden bleibt das Achimer Polizeikommissariat für den Bereich der 14 700-Einwohner-Samtgemeinde Thedinghausen mit verantwortlich.

Er sei ausgesprochener Fan von Polizeistationen, bekannte Polizeipräsident Kühme in seiner Einweihungsrede. Gerade kleinere Einheiten ermöglichten – zumal in ländlichen Gebieten – besseren Kontakt zwischen Gesetzeshütern und Bürgern. Die jüngste Statistik belege im Übrigen, dass die Kriminalitätsquote der Samtgemeinde um etwa die Hälfte unter dem landesweiten Durchschnittswert liege.

Strier wies auch auf die Vorteile der jetzigen zentraleren Lage direkt an der Landesstraße und nahe am Busbahnhof und Einkaufscenter hin.

Mit einem ungewöhnlichen Geständnis überraschte Samtgemeinde-Bürgermeister Harald Hesse. Er habe lange mit einem Polizei-Trauma zu kämpfen gehabt, da er als Grüner und Atomkraftgegner die Ordnungsmacht vor allem bei Demonstrationen in Gorleben und Brokdorf erlebte. Und nach einem Banküberfall in Riede vor etlichen Jahren sei er sogar als vermeintlicher Täter gestoppt worden und habe in Pistolenmündungen geblickt. Der Bankräuber war nämlich auf dem Fahrrad geflohen und hatte nach Zeugenaussagen eine Pudelmütze getragen. In eben diesem Outfit war Hesse in einem anderen Ortsteil radelnd unterwegs und sah sich plötzlich von Streifenwagen umringt. Die Verwechslung war aber rasch aufzuklären.

Inzwischen arbeitete er als Bürgermeister mit der örtlichen Polizei gut zusammen – etwa beim Einweisen ankommender Flüchtlinge in ihre Unterkünfte.

Allseits beste Wünsche für das Wirken am neuen Ort nahm Lothar Helbig auch für seine Kollegen noch entgegen, und der Dank für alle am Bau Beteiligten fehlte nicht. Neben Samtgemeinde-Brandmeister Martin Köster und anderen örtlichen Gästen waren auch Rolf Mencke und Dr. Michael Guthke von der Liegenschaftsabteilung der Oberfinanzdirektion (OFD) Niedersachsen zur Einweihung angereist, Die (OFD) hatte einiges zur Finanzierung der neuen Polizeistation auf den Weg gebracht. - la