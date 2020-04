Mutterinstinkt gleich dutzendfach

Morsum – Eine kleine Klettertour bei der Mama: Die kleinen Küken in der Zuchtanlage der Familie Albrecht in Morsum auf Entdeckungstour merken ziemlich schnell, dass es unter dem Gefieder viel kuscheliger und wärmer ist. Aber man muss schließlich alles ausprobieren und seine Grenzen testen.

Der Frühling sorgt bei vielen Rassegeflügelzüchtern im Landkreis für ordentlich Nachwuchs. Wie bei den Albrechts tummeln sich die Lütten im kuscheligen warmen Stall.

Aber längst nicht alle Züchter ziehen ihre Küken mit einer Glucke groß. Die Deutschen Zwerghühner von Heiner und Rico Albrecht sowie Bärbel Becker haben sich ihren natürlichen Bruttrieb seit ihrer Erzüchtung vor über 100 Jahren größtenteils erhalten. Natürlich kann das zierliche Zwerghuhn niemals 120 Eier auf einmal bebrüten. Normal wären 12 bis 14 ihrer eigenen Eier. Hier wendet Heiner Albrecht seit vielen Jahren einen Trick an und macht die ahnungslosen Glucken quasi über Nacht zur Adoptivmutter.

Wie fast überall bei den Rassegeflügelzüchtern wird auch bei den Morsumern auf die Maschinenbrut gesetzt. Der Morsumer Geflügelzuchtverein hat zwei Vereinsbrutmaschinen, in die Züchterinnen und Züchter die Eier ihres Geflügels einlegen können. In 21 Tagen schlüpfen dort, falls befruchtet, genauso wie in der Natur die kleinen Küken. Es sind immer ein paar „Frühschlüpfer“ dabei, erklärt Experte Heiner Albrecht. Diesen Umstand macht er sich zunutze und entnimmt am Abend von Tag 20 ein paar Küken aus der Brutmaschine und schiebt sie der auf Kunsteiern brütenden Glucke unter. „Im Stall sollte schon Nachtruhe sein“, erklärt Albrecht. Aber das Experiment glückt in fast allen Fällen, hat der langjährige Züchter in der Praxis festgestellt und immer wieder Erfolg – Jahr für Jahr praktiziert. Die Glucke hat dann über Nacht genügend Zeit, sich an ihren Nachwuchs zu gewöhnen. Und es klappt, der Mutterinstinkt ist geweckt.

Am nächsten Tag wird die Glucke mit den Küken dem Nest entnommen und in den Kükenaufzuchtstall transportiert und im gleichen Moment die Küken aus der Brutmaschine dazu gesetzt. Setzt man die Küken einen Tag später dazu, würde die Glucke diese nicht akzeptieren. Sie weiß ziemlich schnell, wer zu ihrer Schar gehört und wer nicht.

Bei der großen Anzahl an Küken darf eine zusätzliche Wärmequelle natürlich nicht fehlen. Wie bei Adoptivmutter Henriette in Morsum, die 92 Küken bemuttert. Weil Hühnerküken zu den Nestflüchtern gehören, könnten sie praktisch auch so überleben, externe Wärmequellen vorausgesetzt. Aber was die Mutter den Küken beibringt, vor allem bei der Futtersuche, müssten sich die Lütten sonst selbst beibringen.

Und dann ist da ja noch dieses „Natürliche“, was Heiner Albrecht so fasziniert. Wenn dann mal die Mutter mit der ganzen Herde an warmen April- oder Maitagen zum ersten Mal an die frische Luft in die Voliere darf, ist das wunderbar. „Da kann man so richtig entspannen, es gibt immer was zu beobachten“, so Albrecht. Und so hofft man in der Albrecht-Zuchtanlage, dass der Nachwuchs entsprechend gut heranwächst und im Herbst bei den Ausstellungen entsprechend der Lohn mit guten Bewertungen eingefahren werden kann.

Die zweite Brut liegt derzeit noch in der Brutmaschine und wird in zwei Wochen schlüpfen. Eine prädestinierte Adoptivmutter ist auch bereit und bebrütet gerade die Kunsteier.