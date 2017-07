Musik-Themen von Vivaldi bis zu Adele und dem Elefanten in der Disco

Auch diese jungen Gitarristinnen und Gitarristen beweisen beim Sommer-Vorspiel der Kulturinitiative eine Menge Talent an ihren Instrumenten.

BLENDER - Was haben Vivaldi und Adele mit einem Elefanten in der Disco und Biber mit Fiber gemeinsam?

Antwort: Sie alle wurden neben vielen anderen beim Vorspiel der Musikschüler der Kinder-Kulturinitiative (Kiku) Blender musikalisch thematisiert.

Ob an der Block- oder Altflöte, am Klavier, an der Gitarre oder mit der eigenen Stimme – die kleinen Nachwuchsmusiker boten gemeinsam mit ihren Lehrkräften ein bunt gemischtes, eindrucksvolles Programm.

Leider war es einigen Kindern aufgrund von Terminüberschneidungen nicht möglich gewesen, bei diesem Vorspiel ihr Können zu zeigen.

Um diesem Problem in Zukunft aus dem Weg zu gehen, kündigte die erste Vorsitzende Petra Wieckhorst an, dass es in Zukunft jährlich nur noch ein Kiku-Vorspiel geben werde.

Dieses wird jeweils am Sonnabend vor den Osterferien stattfinden.