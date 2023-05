Mühlenfeste locken zu den Galerieholländern nach Blender und Emtinghausen

Der 1872 erbaute Galerieholländer lockt viele Gäste nach Blender. © Gefeke

Blender / Emtinghausen – Das Kaiserwetter hat am Pfingstmontag, dem deutschen Mühlentag, hunderte Gäste an die beiden historischen Mühlen nach Blender und Emtinghausen gelockt.

In Blender herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Der dortige Ernte- und Mühlenverein hatte ein buntes Programm für Jung und Alt aufgestellt. Handwerksliebhaber wie „De Ole Schüün“ aus Magelsen, Jürgen Knake aus Schwarme mit seiner Kettensägekunst und Andre Wentzlaff mit seiner historischen Säge demonstrierten eindrucksvoll, wie anstrengend das Dorfleben früher war. Bebildert wurde der Rückblick in die Historie mit den alten Ansichtskarten aus der Gemeinde von Chronist Volker Wolters. Lebendige Geschichte vermittelten zudem die beiden Müller des Vereins, Kurt Hustedt und Charlas Neumann, die in vielen Führungen die Funktionsweise des 1872 erbauten, dreistöckigen Galerieholländers dem interessierten Publikum näherbrachten. Außerdem gab es Informationen zum Bierbrauen bei der Verdener Brau-Manufaktur sowie zum Imkern von Stefan Homann aus Wulmstorf.

Kennste den noch? Volker Wolters zeigt historische Bilder aus seinem Blender-Archiv. © Gefeke

Ein Blick über Emtinghausen hoch oben von der Galerie der Mühle aus. © Albrecht

Die Bremer Musikanten spielten gekonnt ihr Repertoire zur musikalischen Unterhaltung. Und mit Pizza, Crêpes und Eis sowie Köstlichem vom Foodtruck von Bensho‘s aus Intschede wurde Kulinarisches in einer großen Vielfalt angeboten. Natürlich durften auch die selbst gebackenen Torten und Kuchen zum Kaffee nicht fehlen.

Müllermeister Willi Peters erklärt den Gästen die Emhuser Mühle. © Albrecht

Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, eine Sandkiste, Torwandschießen, Kleinfeldfußball und Kinderschminken.

Klönschnack bei Kaffee und – ab dem Nachmittag – Kuchen in Blender. © Gefeke

In Emtinghausen verband der Dorfverein den Mühlentag mit der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Mühle (wir berichteten). Eine wechselvolle Geschichte hat die Mühle in Emtinghausen in dieser Zeit erlebt: mehrere Besitzerwechsel, ein Stillstand bis hin zum nahezu vollständigen Verfall. Bis sich der Dorfverein Emtinghausen um seinen Mentor Hanfried Lübkemann und die vielen unzähligen fleißigen Helferinnen und Helfer seinerzeit der Mühle annahmen und sie in neuem Glanz erstrahlen ließen. Seitdem wird jedes Jahr Geburtstag anlässlich des deutschen Mühlentages gefeiert. Und am Pfingstmontag war es also ein besonderer.

Im Mühlengarten gab es einen Flohmarkt, der ordentlich beschickt war. Die Band AMA aus Soest unterhielt die vielen Gäste den ganzen Tag über mit Livemusik von Pop über Rock bis Folk. In der Mühle war festlich für Kaffee und Kuchen gedeckt. „Sieht herrlich aus“, lobte ein Besucher. „Danke, wir geben uns Mühe“, konnten die Vorsitzende Uschi Golieberzuch und die vielen fleißigen Helfer zurecht stolz sein. Wer mehr über die Technik des Galerieholländers wissen wollte, der war bei den Müllermeistern Willi Peters und Dierk Ebel in guten Händen.

Von Volker Gefeke und Heiner Albrecht