Weg zum Weserstrand bleibt versperrt

Streek: Jens Benthien beschwert sich bei der Gemeinde

+ © sp Die Beschilderung ist eindeutig. Außerdem versperrt ein Zahlenschloss den Weg zum Strand. © sp

Morsum - Erbost hat sich Jens Benthien an uns gewandt. Beim Versuch, vom Fährhaus am Streek zum Strand an der Weser zu gelangen, stand er vor verschlossenen Toren. Wie berichtet, ist der Durchgang von der Gaststätte schon seit dem vergangenen Jahr komplett versperrt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Den Code hierfür haben nur die Camper. Auch Gasthausbesucher können ihn bekommen. Grund für die Sperrung war hauptsächlich die totale Vermüllung des Strandes sowie die hemmungslose Inanspruchnahme der Betriebsparkplätze durch die Badewilligen.