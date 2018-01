Feuerwehr muss 22-jährigen Cabrio-Fahrer in Morsum aus Hochwasser retten

Straßensperrung missachtet

+ © Screenshot Youtube/Kai Moorschlatt Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. © Screenshot Youtube/Kai Moorschlatt

Morsum - Eine überschwemmte Straße in Verbindung mit Übermut wurden einem 22-jährigen Cabrio-Fahrer am Montagabend in Morsum zum Verhängnis. Der junge Mann fuhr gegen 20 Uhr auf der Nottorfer Straße, obwohl diese derzeit aufgrund des Hochwassers gesperrt ist.