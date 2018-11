Am Montag tagt Samtgemeinderat

MORSUM - Die aktuellen Veränderungen in der Verwaltung stehen im Mittelpunkt der Tagesordnung auf der Sitzung des Samtgemeinderats Thedinghausen am Montag, 19. November. Ab 20 Uhr tagt dieser Rat öffentlich im Saal von Döhlings Gasthaus in Morsum. Neben dem Bericht über den Ausführungsstand von Ratsbeschlüssen geht es außerdem um einige Neubesetzungen von Fachausschüssen und die Bestimmung von Gemeindevertretern in verschiedenen Einrichtungen.

Dieter Tank hört auf, Jörg Schümann kommt Zu Beginn der Sitzung wird Jörg Schümann als neues Mitglied des Samtgemeinderates verpflichtet. Er tritt die Nachfolge von Dieter Tank (FDP) an, der aus Gesundheitsgründen sein Mandat niederlegte. Zum Beginn der Sitzung und zum Schluss haben Einwohner wieder die Möglichkeit, ihre Fragen und Nachfragen einzubringen.