Mit Wunderkräutern Salben herstellen

Am 24. September startet im Haus auf der Wurth eine Workshop-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit. Beim ersten Termin, der „Kräuterapotheke“, werden unter fachkundiger Leitung vier Salben hergestellt. © Schlüter-Ehrecke

Thedinghausen – Julia Hüchtings „Zero-Waste“-Vortrag, den sie im Juli im Rahmen des Projektes „Welcome Thedinghausen“ im Haus auf der Wurth gehalten hat (wir berichteten), hat für viel positives Echo gesorgt. Zahlreiche Menschen, die ebenfalls umweltbewusster und nachhaltiger leben möchten, sind auf die 33-Jährige zugekommen. Für die Thedinghauserin Ansporn, das Thema breiter in die Öffentlichkeit zu tragen.

Einen Kontakt hat Hüchting sogar für eine Workshop-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit gewinnen können. Johanna Hagenbucher aus Blender hat gerade ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr beim BUND beendet und ist Do-it-yourself-Fan (DIY heißt übersetzt: „Mach es selbst“). Ob selbst hergestellte Kräutersalben oder Zahnpasta – die 23-Jährige probiert viel aus. Hüchting hat dagegen bereits Erfahrung in der Herstellung von Deos und umweltfreundlichen Reinigungsmitteln. „Da lag es nahe, sich zusammen zu tun“, erzählt Hüchting.

Die erste DIY-Veranstaltung mit dem Titel „Kräuterapotheke“ findet am Sonnabend, 24. September, um 15 Uhr im Haus auf der Wurth statt. Die Teilnehmer stellen unter Hagenbuchers und Hüchtings Anleitung vier Salben her: eine gegen Insektenstiche, außerdem eine Wundsalbe, eine Salbe für glatte Haut und eine gegen Hautunreinheiten.

Die Zutaten werden für einen Kostenbeitrag von 6 Euro gestellt und kommen aus der Region. Das Sonnenblumenöl stammt von der Wesermühle in Wulmstorf, der Wachs aus der Imkerei in Beppen und die Kräuter kommen aus Johanna Hagenbuchers und Julia Hüchtings Gärten. Verarbeitet werden Spitzwegerich, Schafgarbe, Efeu und Ringelblume – wahre Wunderkräuter. „Wir bereiten schon viel vor, sodass alle Salben gut gelingen werden“, verspricht Hüchting. Garniert ist der Workshop mit Infomaterial und weiteren Rezepten. Wer Lust auf die „Kräuterapotheke“ hat, meldet sich bis zum 21. September per E-Mail an. Die Adresse lautet nachhaltig-in-thedinghausen@outlook.de.

Im November, Januar, März und Mai soll es weitere Workshops zu „Zero Waste im Badezimmer“, „Zero Waste Beauty“, „Zero Waste in der Küche“ und zu selbst gemachten Putzmitteln geben.

Julia Hüchting ist auch in der Arbeitsgruppe „Thedinghausen grünt“ aktiv, wo sie zusammen mit Anna Hubach Interessierte für das ökologische Gärtnern begeistert. Das mittlerweile fünfköpfige Team möchte sich an der Umsetzung eines Gemeinschaftsgartens in Thedinghausen versuchen und sucht noch Mitstreiter. „Wir sind auch sehr offen für geflüchtete Menschen“, sagt Hüchting. Wer Lust auf das Gemeinschaftsgarten-Projekt hat und sich mit Ideen oder Erfahrungen einbringen kann, erreicht die Gruppe unter der E-Mail-Adresse thedinghausen-gruent@outlook.de.

Von Claudia Schlüter-Ehrecke