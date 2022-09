Mit der Bahn von Thänhusen nach Bremen

Von: Philipp Köster

Teilen

In dieser © BSAG/Kluge // Fotomontage

Thedinghausen – „Wenn das noch zwei Generationen dauert, weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe.“ Nach dem Geschmack von Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz könnten auf den bestehenden Gleisen der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn deutlich früher Züge Richtung Weyhe und Bremen fahren. Daraus machte sie am Mittwochnachmittag in der Gudewill-Schule keinen Hehl.

Der Arbeitskreis ÖPNV hat sich schon vor ein paar Jahren mit der Idee befasst, die Infrastruktur zu nutzen, die da ist. Wolfgang Kaib vom Arbeitskreis hatte seine Kontakte als Vorsitzender des Bürgerbusvereins der Samtgemeinde zum Syker Vorstandskollegen Carsten-Wilm Müller spielen lassen. Der ist im Hauptberuf Professor für Bauingenieurswesen an der Hochschule Bremen. Und nach einer ersten Bachelorarbeit arbeiteten im vergangenen Wintersemester Florian Honschopp und Clemens Iglhaut eine weitere Bachelorarbeit aus. Sie trägt den Titel „Studie der Machbarkeit für eine ÖPNV-Anbindung Thedinghausens auf der Trasse der BTE“.

Die Autoren befassten sich mit dem Teilstück der Strecke von der Hagener Straße in Leeste, dem künftigen Endhaltepunkt der Linie 8 der Bremer Straßenbahn AG, bis nach Thedinghausen. Die innerhalb von nur neun Wochen entstandene wissenschaftliche Arbeit, die laut Prof. Müller „transparent, nachvollziehbar, nicht gefärbt und faktenbasiert“ sein muss, enthält verschiedene Bestandteile: Neben der Betrachtung und Analyse des Ist-Zustandes (die vorhandene Trasse und die anderen baulichen Anlagen, die aktuellen individuellen sowie ÖPNV-Verbindungen und Zeiten nach Bremen sowie die damit zusammenhängenden Mängel) haben Honschopp und Iglhaut insgesamt zehn Varianten ausgearbeitet, wie der Personennahverkehr auf der Strecke reaktiviert werden könnte.

Unter Berücksichtigung der Faktoren Reisezeit, Umstiegshäufigkeit, Realisierbarkeit und Kosten ermittelten die Studenten eine Vorzugsvariante mit einer Vollbahn (keine Straßenbahn), die im Pendelbetrieb von Thedinghausen nach Kirchweyhe zum BTE-Halt beim Bahnhof und zum Endhalt der Linie 8 an der Hagener Straße in Leeste fährt. In einer erweiterten Version dieser Variante fährt die Linie 8 bis zum Bahnhof Kirchweyhe. Die Gesamtkosten betragen den Schätzungen der Studenten zufolge rund 15 beziehungsweise 21 Millionen Euro für die beiden Varianten. Das Projekt könnte innerhalb von fünfeinhalb Jahren umgesetzt werden. Bei der Vollbahn (Eisenbahn) handelt es sich um ein Dieselfahrzeug (die Strecke ist nicht elektrifiziert), das 80 km/h fahren kann, die Straßenbahn bringt es hingegen auf 40 km/h.

Die BTE-Trasse am Bahnübergang in Thedinghausen an der Westerwischer Straße. © Köster

In ihrer Schlussbetrachtung halten die Autoren fest, dass der Personennahverkehr reaktiviert und dass es ein barrierefreies (mittels Herrichtung der Bahnsteige) und regelmäßiges Angebot (im 60-Minuten-Takt) geben würde. Das Ziel der Verbesserung der Attraktivität wird aber nicht erreicht, weil die Reisezeit bis Bremen gegenüber den bestehenden Busverbindungen 750 und 702 (mit Anschluss an die Eisenbahn in Achim) nicht nennenswert minimiert werden kann. Jetzt dauert es zwischen 45 und 60 Minuten bis Bremen, bei den zehn Ausbauvarianten dauert es 36 bis 75 Minuten. Deswegen bringen Honschopp und Iglhaut auch als Alternativen einen Schnellbus von Thedinghausen bis zum Bahnhof Kirchweyhe oder zur Hagener Straße beziehungsweise die Attraktivierung der Buslinie 702 nach Achim ins Spiel.

Das Publikum der nicht-öffentlichen Präsentation, darunter Vertreterinnen und Vertreter von Verkehrsgesellschaft, des Landkreises Verden, der BTE sowie die Bürgermeister von Stuhr und Weyhe, Stephan Korte und Frank Seidel, quittierte den Vortrag Florian Honschopps mit viel Applaus. Die Arbeit wurde auch mit der Note 1,0 bewertet.

Nun stellte sich für Wolfgang Kaib die Frage, wie mit diesem vielen Material der Studie, die hier nur grob zusammengefasst wiedergegeben werden kann, weiter verfahren werden könne. Wolfgang Golasowski, Vorsitzender der Gemeinschaft der Selbstständigen und früherer Bremer Staatsrat im Umweltressort, sagte vor dem Hintergrund der Kosten, dass das Projekt nicht betriebswirtschaftlich, sondern volkswirtschaftlich betrachtet werden müsse. Die Trasse sei ein „Schatz in einem hervorragenden Zustand“, der bewahrt werden müsse. Auch wenn erst Enkel oder Urenkel die Inbetriebnahme erleben würden, sollte trotzdem damit angefangen werden.

Stuhrs Bürgermeister Korte berichtete aus seiner Heimat Sulingen. Dort wurde die Bahnverbindung von Bassum nach Bünde zurückgebaut, Ausweis einer verfehlten Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Der Ausbau des ÖPNV habe auch eine ökologische Komponente. Es gebe keinen Stuhrer Ortsteil, der nicht unter dem Auto- und Lkw-Verkehr leide.

Sein Weyher Kollege Seidel wies darauf hin, dass es durch ein solches Angebot auch Querverkehre geben würde, also nicht nur nach Bremen, sondern auch von Kirchweyhe nach Thedinghausen oder von Stuhr zum Weyher Theater oder zum künftigen Brinkumer Hallenbad. „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir die Linie 8 gleich bis nach Sudweyhe und weiter geführt.“ Professor Carsten Müller sprach von einem Steinbruch, von Impulsen, die in allen zehn Varianten stecken und Grundlage der weiteren Diskussion sein könnten.

Prof. Carsten-Wilm Müller leitet die Vorstellung der Bachelorarbeit von Florian Honschopp (l.) ein. © Philipp Köster

Wolfgang Kaib sprach sich dafür aus, möglichst rasch einen Probebetrieb aufs Gleis zu setzen und damit nicht zwei Generationen zu warten. Dafür sollten die Mindestvoraussetzungen geprüft werden. Unterstützung könnte von den Leester Pingelheini-Museumsbahnern kommen. „Die haben mir gesagt, wir machen das mit euch“, sagte Kaib. Es bedürfe dafür in Riede und Thedinghausen „vernünftiger Bahnsteige“. Bauamtsleiter Frank Bielefeld stimmte zu: Der Ausstieg in Thedinghausen genüge noch nicht einmal dem derzeitigen Pingelheinibetrieb mit Fahrradbeladung.

Volker Klemm, Geschäftsführer der BTE goss ein bisschen Wasser in den Wein: Selbst ein Probebetrieb sei nicht so rasch zu verwirklichen. Und grundsätzlich fehle ihm das Gefühl für eine Attraktivität bei Tempo 40 (bei den Straßenbahn-Varianten)) zwischen Thedinghausen und Leeste. Was Golasowski zu dem Einwurf brachte, 40 km/h seien doch schon schnell im Vergleich zu 26 km/h der Straßenbahnen im Stadtverkehr. „Das hat sich seit der Zeit der Kraftdroschken mit Pferden nicht verändert.“ Nicht aus jener Zeit, aber aus dem Jahr 1970 (!) stammen laut Stephan Korte Ankündigungen des damaligen Bremer Bürgermeisters Hans Koschnick, der für den Stuhrer Ortsteil Moordeich in naher Zukunft die Straßenbahn in Aussicht stellte. Diese Planungszeitfenster zum Maßstab genommen, könnte Anke Fahrenholz wohl nicht mehr zusteigen.