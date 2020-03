Mehr Mitglieder – mehr Grün

Heiko Meyer und Jörg Döhling bringen das Schild am Dörphus an. Foto: Albrecht

Wulmstorf – Die Jahreshauptversammlung des Dorfvereins Wulmstorf fand vor Kurzem noch mit mehr als 30 Mitgliedern statt.

Der Vorsitzende Thomas Metz teilte zu Beginn seines Jahresberichts mit, dass dem Verein nunmehr 149 Mitglieder angehören. Bei der Gründung im Jahr 2008 waren es 55.

Ein großes Lob und ein Dankeschön richtete der Vorsitzende an Eckhard von Otte, der kostenlos ein rustikales Dörphus-Holzschild mit indirekter Beleuchtung für den Eingangsbereich des Hauses gefertigt hatte. Ein weiteres großes Schild mit dem Logo des Dorfvereins wurde kürzlich an der Hausfassade am Giebel angebracht. Dort kommt noch eine Beleuchtung hinzu. Der Entwurf kam von Heiko Meyer.

Für das Innere spendete Familie Körn einen Beamer. Und im Innenhof pflanzte der Verein einen von der SPD gestifteten Amberbaum, ergänzt um einen weiteren Baum aus einer Spende der Kreissparkasse.

Im Dörphus finden regelmäßige Veranstaltungen wie das Bogen- und Übungsschießen des Schützenvereins statt. Es gibt Plattdeutsch für Kinder, Yoga, die Selbsthilfegruppe Krebs, Klönschnack, Englisch für Erwachsene, Lesekreis, Spieleabend, Musizieren und ein Monatstreffen der Thedinghauser Ortgruppe des Naturschutzbunds (Nabu).

Was immer noch ansteht, ist die Gestaltung des Außengeländes, insbesondere hinten. Tendenziell soll der Wall beseitigt und die Zufahrt verbreitert werden. Eine detaillierte Planung gibt es aber noch nicht. Zudem stehen gegenwärtig keine finanziellen Mittel zur Verfügung, hieß es auf der Versammlung.

Nachdem die Nutzung des Dörphus’ für Feiern von Vereinsmitgliedern aufgrund von Lärm eingeschränkt worden ist, gibt es geringere Einnahmen in der Vereinskasse.

Der Verein sucht zudem einen größeren Posten Gläser – insbesondere Bierseidel. Wer helfen kann, soll sich an den Vorstand wenden. ha