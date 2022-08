Mehr als tausend Besucher an den Anlegern

Von einem Flussufer zum anderen: An den Anlegern herrschte den ganzen Sonntag über ein ständiges Kommen und Gehen. © Albrecht

Ahsen-Oetzen/Hagen-Grinden – Einen ersten Vermerk über eine Fährstelle Ahsen-Oetzen/Hagen-Grinden gibt es auf einer 1782 angefertigten Handzeichnung aus dem Staatsarchiv Stade. Die Einrichtung der Fähre erfolgte hauptsächlich, weil links der Weser Brennstoff knapp geworden war und Torf aus dem Hellweger Moor auf kurzem Weg über den Fluss transportiert werden sollte.

1959 wurde der Betrieb der Gier-Seilfähre eingestellt. Mit der Fähre Gentsiet will der Fährverein den sanften Tourismus fördern und hat neue Verbindungen im Radwegenetz geschaffen.

Seit der Gründung des Fährvereins 2001 gibt es zur Wiederaufnahme des Fährbetriebs als Jahreshöhepunkt ein Fährfest, dass nun nach drei Jahren Pandemiepause wieder veranstaltet wurde. Und die Besucher strömten in Scharen zu den Anlegern beiderseits der Weser. Das schöne Sommerwetter spielte dem Veranstalter dabei voll in die Karten. Der Verein war auf alles vorbereitet, um den Gästen den Aufenthalt oder einen Zwischenstopp auf der Fahrradtour so angenehm wie möglich zu gestalten.

Das ging am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst im voll besetzten Zelt in Grinden mit Pastor im Ruhestand Joachim Dallmeyer sehr gut los. Gleich darauf hatten die Festmacher und Fährleute jede Menge zu tun.

„Ich glaube, die Fähre war jedes Mal voll“, stellte Fastmaker Hans-Otto Vöge später fest. Und sein Gefühl täuschte nicht. Bis zum Nachmittag nutzten schon fast 1 000 Personen mit fast genauso vielen Fahrrädern die Fährmöglichkeit. „Wir kommen am Ende bestimmt auf 1400 Gäste“, tippte der zweite Vereinsvorsitzende Jörg Krüger. Beim Blick über den Deich in Ahsen konnten die Fahrradfahrer bereits den Andrang an der Fähre erkennen.

Bei Blasmusik und Bier ließen es sich viele gut gehen. © -

Auf einer Wiese rechts neben dem Anleger gab es einen von Dieter Ehlen organisierten Flohmarkt. Bei ständig wechselndem Publikum war den ganzen Tag was los. Ehlen hatte auch noch gleich eine Bratwurstbude und Eisstand mit im Gepäck. Daneben die freundlichen Leute des Fährvereins, die die Fahrkarten oder ein kühles Getränk im Angebot hatten.

Die Ausladeklappe der Fähre musste aufgrund des Niedrigwassers der Weser schon bis zum Anschlag nach unten gefahren werden. „Zu dicht dürfen wir mit der Fähre nicht ans Ufer, dann setzt sie auf Grund“, erklärte Fährmann Frank Fehsenfeld und steuerte die Fähre sicher an den Anleger.

Der Fährmotor musste an diesem Sonntag Höchstleistung vollbringen. Hin und her, von Ufer zu Ufer, tuckerte die „Gentsiet“.

Pickepackevoll brummte die Gentsiet über die Weser. © -

Neben dem Anleger in Grinden warteten schon Gäste in dicken roten Schwimmwesten auf ein ganz besonderes Boot. Das Technische Hilfswerk (THW) bot neben der Besichtigung seiner Gerätschaften nämlich Fahrten mit einem „Rettungsflitzer“ an. Ein paar PS mehr als die Fähre und schon hob das Schnellboot aus dem Wasser und die Fahrt auf der Weser ging los. „Eine Art Übungsfahrt für unsere Bootsführer“, hieß es von THW-Seite.

Auf der Wiese am Anleger in Hagen-Grinden war das Festzelt aufgebaut. Von einem großen Wagen klang flotte Blasmusik, und im Zelt lockten Kaffee und Kuchen. „Lecker, prima und die schöne Deko auf den Tischen. Richtig gemütlich“, lobte Anja Osmer aus Morsum. Wer lieber draußen sitzen wollte, konnte sein Kaltgetränk und Klönschnack unterm Sonnenschirm genießen. Viele ehrenamtliche Kräfte, die im Einsatz waren, bescherten den mehr als tausend Gästen einen schönen Tag.