Mann in Rot verbreitet grüne Botschaft

Riede - Von Joachim Behr. Ein gewisser Adventszauber lag am Sonntag über der Marktmeile des achten Rieder Adventsmarkts. Festliche Stimmung auch in der vollen St. Andreas-Kirche bei der musikalischen Andacht von Pastorin Birgit Bredereke unter Mitwirkung der Ensembles „Nachklang“, dem Singkreis, dem Schulchor und des Posaunenchors Riede-Thedinghausen sowie von Sven Rakers an der Orgel. Außerdem feierte die Kirchenstiftung „Aus Liebe zum Ort“ ihren zwölften Geburtstag. Sie war am 1. Dezember 2007 von Pastoren der sogenannten BIO-Gemeinden Blender, Intschede, Oiste und den sogenannten RTL-Gemeinden Riede, Thedinghausen und Lunsen gegründet worden.

Helmut Bartels als Vorstandsmitglied des Andreasfonds Riede erläuterte den Besuchern, dass sich das Vermögen der Stiftung auf 540 000 Euro belaufe. 53 400 Euro stellte die Stiftung für Projekte und Anschaffungen für die Kirchengemeinde zur Verfügung.

Anschließend strömten die vielen Besucher über die Marktmeile „Hinter den Höfen“, die mit zahlreichen Ständen gespickt war. Zunächst herrschte noch eine steife Brise, dann kam aber die Sonne durch. Die örtlichen Vereine aus Riede und Felde sowie Feuerwehren und Gruppen versorgten die Besucher mit Bratwurst und Pommes, Waffeln, Gegrilltem und Crêpes sowie mit einer großen Auswahl an heißen und kalten Getränken.

Natürlich war auch die „Köten-Knipp-Bude“ wieder dabei, da schwärmte gerade ein Besucher, „hier givt dat feinen heeten Knipp ut de Brodpannen.“

An den Ständen und im Gemeindehaus stand die Hobbykunst im Mittelpunkt des Besucherinteresses, so zeigte Jürgen Rickens seine Holzarbeiten, zum Beispiel Nistkästen „Made in Riederholz“, und die Thänhuser Landfrauen lockten mit Schmökerkram-Rezepten und süßen Leckereien. Der Frauenkreis bot Ein-Euro-Überraschungs-Pakete an, und Karin Bartels war mit Porzellanarbeiten vertreten. Der Feuerwehr-Förderverein hatte einen Jux-Stand aufgebaut, an dem die Gäste 15 Zentimeter lange Nägel mit einem Rohr in einen dicken Holzstamm schlagen mussten. Wer es geschafft hatte, erhielt einen Preis oder wurde für ein Jahr beitragsfrei in den Förderverein aufgenommen.

Die großen Besucherscharen horchten dann plötzlich auf: Da waren doch Dudelsackklänge zu hören! Ja, richtig, ein Dudelsackspieler, ein Verwandter der Familie Beet, marschierte durch die Marktmeile und erfreute die Zuhörer mit seinen Klängen.

Bei einer attraktiven Tombola, 1000 Lose mit 500 Gewinnen, konnte als erster Preis eine große Lebkuchenkirche von „Ulis Kuchenkunst“ gewonnen werden. Im Gemeindehaus stand für alle Besucher ein abwechslungsreiches Kaffee- und Kuchenbüfett bereit. Ein Streichelzoo mit Ziegen und Ponys von Katja Schumacher lockte viele Kinder an.

Und dann plötzlich fuhr ein Feuerwehrauto vor: Der lang ersehnte „Nikolaus Sigi“ mit weißem Rauschebart, langem roten Mantel und goldenem Bischofsstab wurde herbeichauffiert. Er bahnte sich seinen Weg durch die Besuchermassen. Am Ende der Meile stand ein Sessel für ihn bereit. Er wurde gleich von den vielen Kindern umringt, hatte er doch Süßes für sie dabei. Aber er hatte auch eine Botschaft seines „Vorgesetzten“, des heiligen Nikolaus, dabei, die sich an Kinder und Eltern richtete und zum Nachdenken anregen sollte: „Wir müssen unsere Natur noch besser schützen, damit unsere Kinder auch noch in Zukunft in einer Welt leben können, die noch lebenswert ist.“ Nach einer Geschichte, untermalt vom Weihnachtsmambo „Es macht Klingelingeling“ und Tänzchen, spielte dann der Posaunenchor auf. Danach beendete Pastorin Birgit Bredereke den Markt mit einer Abschlussandacht in der Kirche.