Lunser Kirchen-Porno weiterhin im Umlauf

Von: Wiebke Bruns

In diesen heiligen Hallen wurde das Sexvideo gedreht. Ein Blick in die St. Cosmas und Damian Kirche zu Lunsen. © Christian Walter

Die „Amateurdarstellerin“ vermarktet das Video auf ihrer Homepage. Die Kirchengemeinde will die Verbreitung verhindern. Der männliche Darsteller konnte noch nicht ermittelt werden.

Lunsen – Während ein Trauergottesdienst vorbereitet wurde, drehte eine 37 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Diepholz in der Kirche St. Cosmas und Damian in Lunsen heimlich ein Sex-Video. Dass sie sich damit der „Störung der Religionsausübung“ schuldig gemacht hat, das hat die „Amateurdarstellerin im Erotik-Bereich“, wie bereits berichtet, mittlerweile akzeptiert. Aber das Video bietet sie weiterhin auf ihrer Homepage zum Kauf an. Dies will die Kirchengemeinde nicht hinnehmen.

„Der Film ist aus der Straftat entstanden und damit gehört er eingezogen beziehungsweise muss mit strafrechtlichen Mitteln verhindert werden, dass die Frau damit Gewinne erzielt“, sagt der von der Pastorin beauftragte Rechtsanwalt Helmut Trentmann. Diese hatte den Strafbefehl beantragt, gegen den die 37-Jährige sich mit einem Einspruch wehren wollte. Für kommende Woche Mittwoch hatte das Amtsgericht Achim einen Verhandlungstermin anberaumt. Doch den Auftritt als Angeklagte wollte sich die Frau ersparen und hat ihren Einspruch zurückgenommen.

Zahlen muss die Frau nach der Rechtskraft des Strafbefehls 50 Tagessätze. Zu deren Höhe macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Diese richten sich nach den Vermögensverhältnissen.

Verbreitung des Videos geht weiter

Derweil geht die Verbreitung des Videos weiter. Als „Skandal-Video des Jahres“ bewirbt es die Amateurdarstellerin auf ihrer Homepage. Sie habe mit dem Film „auch polarisieren“ wollen, behauptet sie dort. Es gehe ihr um den Missbrauch von Kindern, der auch in der Kirche stattfinde. Die Kirche ist ein „Zufluchtsort für Menschen! Dies wird teilweise schamlos ausgenutzt“, kritisiert die Frau, die laut dem akzeptierten Strafbefehl das Ejakulat ihres Geschlechtspartners „zwischen die Sitzplätze der Empore“ gespuckt hat.

Erotik-Darstellerin verspricht den Erlös zu spenden

„Jeder Cent des Clip-Erlöses geht an eine Organisation die sich mit Kindesmissbrauch beschäftigt oder aber direkt an die geschädigten Kinder“, verspricht die 37-Jährige zumindest. „Ich habe natürlich alles versucht, dass das Thema, was ich ansprechen wollte, mit dem Clip auch in die Medien gelangt“, schreibt die Darstellerin auf ihrer Homepage. Doch öffentlich wurde der Fall erst ein knappes halbes Jahr nach der Tat und nicht etwa durch die 37-Jährige, sondern durch die Pastorin. Diese hatte die örtlichen Medien über die Tat und die Strafanzeige informiert.

„Der Kirchenvorstand hat in der Folge die Löschung des Videoclips auf verschiedenen Videoplattformen erwirkt“, teilte die Pastorin damals mit. Doch aktuell vermarktet die 37-Jährige das als Tatprodukt anzusehende Video auf ihrer Homepage. Betrieben laut Impressum wird die Seite von einer auf den „Künstlernamen“ der Beschuldigten lautenden Produktionsfirma mit Sitz an einer fragwürdigen Adresse in Manchester.

Bei dem Verkauf des Porno-Clips aus der Kirche dürfte juristisch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Und nicht endgültig abgeschlossen sind die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen männlichen Darsteller. Nicht eindeutig identifizierbar ist der Mann in dem Video. Auf einen „DNA-Beschluss“ hatte die Staatsanwaltschaft bisher aus Gründen der Verhältnismäßigkeit verzichtet, erklärte ein Behördensprecher.