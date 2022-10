In der Kirche gefilmt: Erotik-Darstellerin vor dem Amtsgericht Achim

Von: Wiebke Bruns

Schauplatz der Störung der Religionsausübung: Die Lunser Kirche. © Bruns

In der Lunser Kirche wurde ein Videoclip ohne Erlaubnis gedreht. Der Fall wird vor Gericht landen, da die mutmaßliche Hauptdarstellerin einen Strafbefehl nicht akzeptiert hat.

Verden/Lunsen – Der Fall des in der Lunser Kirche gedrehten Porno-Videoclips (wir berichteten) wird doch vor Gericht landen. Die mutmaßliche Hauptdarstellerin hat einen Strafbefehl nicht akzeptiert. Somit wird die 37-Jährige aus dem Landkreis Diepholz vor dem Amtsgericht Achim als Angeklagte auftreten müssen. Der Tatvorwurf lautet auf Störung der Religionsausübung. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Laut Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, lautete der Strafbefehl auf 50 Tagessätze. Zu der am Einkommen gemessenen Höhe eines Tagessatzes machte er keine Angaben. Dies gehöre zu den persönlichen Verhältnissen der Beschuldigten, die erst beim Prozess zur Sprache kommen werden.

Das Verfahren gegen einen zweiten Angeschuldigten, ebenfalls aus dem Landkreis Diepholz, hatte die Staatsanwaltschaft zunächst eingestellt. „Weil kein Tatnachweis geführt werden konnte“, erklärte Schanz. Dagegen habe die Kirchengemeinde Lunsen Einspruch eingelegt. Derzeit ist noch offen, wie es mit dem Verfahren gegen den Mann weitergeht.

Pastorin Anja Sievers teilte vergangene Woche mit, dass der Kirchenvorstand bereits im April 2022 Anzeige erstattet habe. „Zwei Personen haben in der örtlichen Kirche einen Videoclip mit pornografischen Inhalten gedreht“, heißt es in der Mitteilung. „Eine Drehgenehmigung lag natürlich nicht vor“, betonte die Pastorin.

Nicht die Dreharbeiten im Gotteshaus waren bemerkt worden, sondern der Film im Internet. Ein Bürger habe den Hinweis gegeben, sagte Schanz. Öffentlich zugänglich sei der Clip gewesen. Ohne Bezahlung, so Schanz.

Der Paragraf 167 „Störung der Religionsausübung“ umfasst nicht nur die Störung eines Gottesdienstes, sondern auch „beschimpfenden Unfug“ an einem entsprechend gewidmeten Ort. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.

Entsprechende Fälle sind selten, landeten aber auch schon vor Gericht. So wie bei einem Künstler, der in Saarbrücken Liegestütze auf einem Kirchenaltar gemacht hatte, und bei einer Aktivistin, die während eines Weihnachtsgottesdienstes im Kölner Dom mit nackten Brüsten auf den Hauptaltar gesprungen sein soll. Darauf zu lesen sei gewesen: „I am God“.

Inhaltlich ist zum Lunser Videoclip bislang nichts bekannt. Wie die Pastorin mitteilte, wurde die Löschung auf „verschiedenen Videoplattformen“ erwirkt. wb