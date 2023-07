Auf Susi ein paar Runden drehen

Schlange stehen an der Aufstiegshilfe. Fast alle Kinder wollen einmal auf Susi eine Runde reiten. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Donnerstedt – Auf dem kleinen Shetlandpony Susi zu reiten – für den sechsjährigen Jonte ist das das Größte. „Das ist so gut“, sagt er und grinst. Zwar herrscht Dauerregen an diesem Vormittag auf Gut Donnerstedt, wo Stephanie Schulz-Dubrow unter anderem eine kleine Reitschule für Kinder betreibt. Doch die sechs „lütten Pinguine“ von Eileen Broszeits Tagespflegestätte in Wulmstorf wuseln in Regenklamotten fröhlich über das Gelände und stehen nun Schlange an der Aufstiegshilfe, um auf dem Reitplatz westlich des Adeligen Holzes auch mal auf Susi eine Runde reiten zu dürfen.

Zuvor haben die Jungs und Mädchen dem Pony den Rücken und die Mähne gebürstet und die Hufe ausgekratzt. „Die ist ganz still, sie bewegt sich nicht mal“, stellt ein Kind fest und Stephanie Schulz-Dubrow nickt. Denn Susi ist schon mehr als 20 Jahre alt und einfach die perfekte Kandidatin zum Üben.

„Sie bleibt immer locker und genießt es, betüddelt zu werden“, so die 47-Jährige. Durch ihre Ponygröße begegne Susi den Kindern im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe. Schon den Kleinsten zu vermitteln, ein Pferd nicht nur als „Sportgerät“ zum Reiten zu betrachten, sondern als Lebewesen und tollen Freizeitpartner, sei ihr ein Anliegen.

Nachdem Susi gesattelt worden ist, kratzen die Kinder ihre Hufe aus. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Immer einmal im Monat kommt Eileen Broszeit mit ihren Tagespflegekindern vorbei. „Ein absolutes Highlight für alle“, sagt die 35-Jährige. Die Lütten haben dort einen ganzen Vormittag lang Spaß auf dem Hof. Neben Pferden gibt es Hühner, Katzen und Hofhündin Scully.

Shetlandpony Susi lässt sich seelenruhig von den „lütten Pinguinen“ putzen. Stephanie Schulz-Dubrow gibt Tipps. © -

Die Kinder dürfen das Shetty putzen, füttern und betüddeln oder sich im angrenzenden Wald, dem Adeligen Holze, austoben. Und manchmal, ja, bei schönem Wetter, das Lust auf ein Eis macht, da begleite Susi die Kinder auch mal, geführt von Stephanie Schulz-Dubrow, zum Restaurant auf der anderen Seite des Waldes zum Eis essen. Der Kontakt zu Pferden wie Susi habe zwei tolle Aspekte, so Broszeit. Die Kinder würden lernen, anderen Lebewesen respektvoll zu begegnen. Außerdem stärke das Reiten auf einem Pferd den Gleichgewichtssinn. Nicht alle ihrer Schützlinge aus der Kindertagespflege hätten sich auf das Pony gewagt, „aber das ist auch völlig in Ordnung. Hier wird niemand zu etwas gezwungen“, so Broszeit. cse