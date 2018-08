Brandschutzschulung in der Thedinghauser Gudewill-Schule

Thedinghausen - Brand- und Feuerschutz ist auch (oder gerade) in einer Schule ein unverzichtbarer Bestandteil des „Lehrplans“. Diesmal wurden nicht die Schüler, sondern die Lehrer geschult.

Noch bevor morgen der Unterricht wieder beginnt, traf sich das Kollegium der Thedinghauser Gudewill Schule zu einer theoretischen und praktischen Brandschutzschulung.

Dazu hatte die Schulleitung Samtgemeindebrandmeister Martin Köster und den Thedinghauser Brandmeister Timo Cordes eingeladen. „Uns ist es wichtig, vor allem die neuen Kolleginnen und Kollegen für das Thema zu sensibilisieren und bei den anderen vieles noch einmal in Erinnerung zu rufen. Und da sind ein Vortrag und eine praktische Unterweisung durch Experten natürlich besonders effektiv“, freute sich Schulleiter Marcus Dell darüber, dass die Freiwilligen Feuerwehrleute diese Unterweisung durchführten.

Martin Köster riss die Themengebiete des vorbeugenden Brandschutzes in der Schule und das richtige Verhalten im Brandfall an. „Man sollte für derartige Ausnahmesituationen gut vorbereitet sein“, sagte Köster. Er stellte den Fluchtplan der Schule vor und wies auch auf die entsprechenden Notausgänge hin. 18 solcher Fluchtwegepläne sind an neuralgischen Stellen in der Schule aufgehängt.

„Doch das Wichtigste im Ernstfall“, so Köster: „Ruhe bewahren. Das ist das A und O“. Und weiter: „Die Menschenrettung und damit das Verlassen des Schulgebäudes steht in einem Brandfall an erster Stelle. Dann wird Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert“, erklärte Köster die Vorgehensweise.

Einen kleinen Einblick gab es dann noch in die Arbeitsweise der Wehren. Das praktische Vorgehen wurde an einem mit Gas betriebenen Brandsimulator mit Feuerlöschern geübt. Hier ging es in erster Linie um die Handhabung der verschiedenen Fabrikate der Feuerlöscher in der Schule. Dafür wurde mit Wasser der Brand des Simulators gelöscht.

ha