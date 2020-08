Lebendige Vergangenheit

© Es zeigt den Innenraum eines bereits 1931 abgerissenen Hauses in Blender an der Hackstraße. Heute hätte die Einrichtung Museumscharakter. Am Kesselhaken (Sägeblatt) hing der Topf über dem Feuer. Daher stammt wohl auch der Spruch „Einen Zacken zulegen“.

© Es zeigt den Innenraum eines bereits 1931 abgerissenen Hauses in Blender an der Hackstraße. Heute hätte die Einrichtung Museumscharakter. Am Kesselhaken (Sägeblatt) hing der Topf über dem Feuer. Daher stammt wohl auch der Spruch „Einen Zacken zulegen“.

Blender – Eine echte Fundgrube für Geschichtsinteressierte ist die Homepage von Heimatforscher Volker Wolters. Unzählige historische Bilder aus Blender und seinen Ortsteilen sowie auch aus Nachbarorten sind hier zu finden.

Volker Wolters hat diese Homepage vor zwölf Jahren erstellt und dann ständig weiter bestückt. Der Blenderaner erzählt: „Bis heute habe ich insgesamt rund 7500 Klassen- und Konfirmationsbilder, Bilder von Häusern und Straßen, Hochzeits- und Firmenbilder, Bilder von Vereinsfesten und sonstige Dokumente aus allen Ortsteilen der Gemeinde Blender digitalisiert und dort veröffentlicht.“

Er fügt an: „Jetzt war einmal ein Update der Homepage fällig. Und darum wird zurzeit die Internetseite aktualisiert, damit sie auch auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Tablet oder Handy, aufgerufen und angezeigt werden kann.“

Eine neue Suchfunktion nach Hintergrundinformationen und Bildbeschreibungen runden den Internetauftritt ab. Die Seite ist jetzt noch deutlich übersichtlicher und benutzerfreundlicher angelegt als zuvor. So können die in verschiedenen Kategorien abgelegten Fotos auf dem Bildschirm jetzt problemlos in Reihe durchlaufen und sind leicht zu vergrößern. Damit auch Jüngere oder Neubürger die zahlreichen historischen Aufnahmen von Gebäuden oder anderen Bauwerken zuordnen können, ist eine Art „Google Maps“ eingebaut. Ein Klick genügt, und der Betrachter sieht, wo der heutige Standort des vielleicht schon längst verschwundenen Objekts im Ort wäre.

Volker Wolters ist Heimatforscher mit Leib und Seele (wenngleich er hauptberuflich bei der Sparkasse arbeitet). Und darum soll die Sammlung auch noch ausgebaut werden.

Wolters weiß, dass noch zahlreiche alte interessante Fotos, Dokumente oder auch Briefe in Schränken, auf Dachböden oder sonst wo schlummern. Sein Aufruf geht daher an alle Einwohner der Gemeinde:

„Ich suche weiterhin Schwarzweiß- oder Farbfotos, Dias, Dokumente, Schriftstücke oder Urkunden, die im Zusammenhang mit der Gemeinde Blender stehen und mit denen ein Stück Geschichte dokumentiert werden kann.“

Interessant sind beispielsweise Objekte aus dem Vereinsleben (Feuerwehr, Sport-, Schützen- und Erntevereine), Feiern und Feste (Hochzeiten, Vereinsfeste), Alltag und Arbeit (Landwirtschaft, Handwerk und Handel), Gebäude und Ortsansichten (insbesondere Ansichten der alten Höfe), Gruppenbilder (Jubiläen, Schulklassen, Konfirmationen und ähnliches) sowie Ansichtskarten, Zeitungsartikel, Festschriften, Landkarten und dergleichen.

Wolters’ Sammelleidenschaft ist ungebrochen: „Auch Relikte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit wie zum Beispiel Lebensmittelkarten, Bezugsscheine, Bilder von Flucht, Vertreibung und Ankunft in der Gemeinde Blender würde ich gerne veröffentlichen.“

Volker Wolters: „Für viele ist es höchstinteressant, wie die Gemeinde Blender mit Einste, Holtum-Marsch, Oiste, Varste, Hiddestorf, Seestedt und Intschede mit seinen Nebenorten früher einmal ausgesehen hat und wer dort lebte. Ich freue mich über eine Kontaktaufnahme, wenn jemand noch historische Materialien hat. Es wäre schade, wenn diese Dinge Interessierten vorenthalten und für die kommenden Generationen nicht erhalten würden.“

Selbstverständlich wird alles nach der Digitalisierung oder nach dem Kopieren zurückgegeben. Wolters: „Ich komme auch zu Ihnen nach Hause.“ Telefonisch ist der Heimatforscher unter 04233/942813 zu erreichen.

Volker Wolters weiß, dass solche Dokumente und Bilder vielfach bei Wohnungsauflösungen gefunden werden. „Leider landen dann immer noch wichtige historische Sachen auf dem Müll oder in irgendeiner Ecke auf dem Boden oder im Keller. Dort verstauben sie, geraten in Vergessenheit und sind der Erinnerung auf Dauer entzogen. Durch Heiraten und Umzüge könnten auch viele der gesuchten Unterlagen mittlerweile bei Verwandten außerhalb der Gemeinde liegen. Ein lange gesuchtes Konfirmationsbild aus der Kirchengemeinde Blender aus den 30er- Jahren lag zum Beispiel viele Jahre bei einer Familie in der Nähe vom Bodensee.“

Zum Hintergrund: Die (neue) Internetseite ist für alle Interessierten kostenlos zugänglich und vollkommen werbefrei. sp

Info

www.alt-blender.de