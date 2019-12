O Laubbaum

Thedinghauser CDU macht sich für Pflanzung heimischer Gewächse an Gemeindestraßen stark

+ Möglicher Standort: die Lange Minte. Archivfoto: sp

Thedinghausen – In der Samtgemeinde ist man auf den Baum gekommen. Nicht nur, dass die Idee aus Blender, Bauherrn einen Gutschein für einen Obstbaum zu schenken, auch in den anderen Gemeinden auf ein positives Echo stieß (Emtinghausen will sogar zwei Gewächse spendieren), die Thedinghauser CDU will darüber hinaus heimische Laub- und Obstbäume an Gemeindestraßen in der Kommune pflanzen. Ein solches breit angelegtes und kurzfristig angegangenes Vorhaben soll die Verwaltung prüfen, heißt es in einem Antrag der Christdemokraten in Thedinghausen. Über die kommenden Jahre sollen weitere Pflanzungen erfolgen. Außerdem soll ein Baumkataster angelegt werden, heißt es in dem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Arno Thalmann an die Gemeindeverwaltung.