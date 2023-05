Langwedel: Hier gibt"s die Jobs

Von: Jens-Peter Wenck

Auch wenn die Berufsausbildung für sie noch einige Zeit hin ist: Elijah, Filip und Hassan fanden die Polizei klasse. Und den Kindergarten. © Wenck

Langwedel – Die letzte Beruf-safari in Langwedel war, Moment, im Jahr 2019. Das war noch im alten Aulagebäude der Oberschule, das schon längst nicht mehr steht. „Na, ja“, seufzt Derik Eicke. „Und dann kam der Corona-Knick“, so der Pädagoge. Aber gestern gab es wieder eine Berufsafari, im neuen Schulgebäude und komplett von Schülerinnen und Schülern organisiert, als Projekt für das Profil Wirtschaft des Jahrgangs 10.

Unternehmen und Institutionen, die ausbilden, ansprechen. Die Teilnahme an der Berufsafari klarmachen. Die benötigte Größe für die Stände abfragen. Die Aula und die Mensa ausmessen und die entsprechenden Stellplätze vergeben – alles Aufgaben, für die die Zehntklässler eigenständig Lösungen finden mussten.

Eine solche Lösung war bei dieser Premiere im neuen Schulgebäude, dass zwei Klassenräume im ersten Stock dazugenommen werden mussten, damit sich alle 18 Firmen entsprechend und möglichst ansprechend präsentieren konnten.

In Langwedel dabei waren unter anderem übrigens auch das Finanzamt Verden, der Kindergarten Cluvenhagen und die Stadt Achim. Überall, auch in den öffentlichen Einrichtungen, werden Ausbildende gesucht, teilweise händeringend.

Offiziell war die Safari in mehreren Etappen für die Jahrgänge 8 und 9, anschließend für 10 und 7 gedacht. Was aber auch Fünftklässler nicht davon abhielt, sich perspektivisch schon mal schlauzumachen. Den Kindergarten von der Lebenshilfe Verden fanden Elijah, Filip und Hassan spannend. Und dann die Polizei. „Ich will später zur Polizei“, meinte Elijah. „Ich auch“, war sich Filip sicher. Die Stände fanden die Jungs auch so toll, weil es kleine Geschenke gab.

„Wo es kleine Sachen gibt, da ist der Andrang erst einmal am größten“, weiß Polizeihauptkommissar Andreas Kruse als alter Hase im Berufsafari-Geschäft. „Diese Berufsmessen sind wirklich wichtig für uns“, sagt der Mann von der Polizeiinspektion Verden-Osterholz. Die Polizei sucht qualifizierte Bewerber, konnte in Niedersachsen zuletzt nicht alle Ausbildungsplätze besetzen, berichtet Kruse. Gleich kommen die jungen Damen und Herren aus dem Jahrgang Zehn, die noch keine Lehrstelle haben. Auf die Gespräche sind der Polizeihauptkommissar und seine Kollegen schon ein bisschen gespannt, bevor die Safari 2023 in Langwedel dann zu Ende geht.

Nebenan versucht die Bäckerei Baalk junge Leute für ihr Metier zu interessieren. Stimmt schon, wer Bäcker werden möchte, der muss schon ein Frühaufsteher sein. Aber die Azubis im Bäckerhandwerk – und das ist immer noch echtes Handwerk, auch wenn Maschinen zum Einsatz kommen – fangen erst um 6 Uhr an. Und haben schon nachmittags Schluss. Was auch nicht zu verachten ist. Oder wie wäre es mit einer Ausbildung im Verkauf? Selbstverständlich kann Schülerin oder Schüler sich vorher gern für ein Praktikum bewerben. Und es müssen wirklich nicht mehr die „klassischen“ Berufe für Männer und Frauen sein. Am Stand von Mühle und Beckmann (Sanitär, Heizung und Co) freut man sich an diesem Vormittag auch sehr über ein paar technikinteressierte Mädchen.

Was ist in Brot und Brötchen? Was ist obendrauf? Und was muss man für Voraussetzungen mitbringen, wenn man Bäcker werden will? Antworten auf diese Fragen gab es am Stand der Firma Baalk. © Wenck

„Ein Stück weit ist das für uns heute auch ein Testlauf“, meinte Derik Eicke als zuständiger Lehrer für das Profil Wirtschaft. Die jungen Organisatorinnen und Organisatoren sowie die Schule möchten schon gern wissen, was in zwei Jahren bei der nächsten Langwedeler Berufsafari besser sein könnte. Vielleicht ein anderer Zeitplan? Soll am Nachmittag noch etwas laufen und die Safari dann auch für die Interessenten außerhalb der Oberschule geöffnet werden? Die teilnehmenden Firmen und Institutionen bekamen einen QR-Code. Wer den nutzte, wurde an eine Umfrage im Internet weitergeleitet.

Ob es gefallen hat, interessiert die Damen und Herren aus dem Jahrgang 10, auch wenn sie die Oberschule im Juni verlassen. Schließlich haben sie sich ein gutes Vierteljahr unter erschwerten Bedingungen ins Zeug gelegt. „Das Problem am Schluss war die Zeit“, sagt Laurenz Gereke. Levi Budnick nickt. „Da waren noch die Prüfungen. Und dann die Ferien.“

Auch wenn es nicht repräsentativ ist, sei an dieser Stelle noch einmal der erfahrene Kenner von Berufsmessen, Polizeihauptkommissar Andreas Kruse, zitiert: „Hier gefällt es mir echt gut, wirklich sehr gut organisiert. Und wir haben einen guten Platz.“