Kunstfest bei Balkes in Riede-Felde am Pfingstsonntag

Von: Philipp Köster

Teilen

Ursula und Pago Balke laden zum Kunstfest nach Riede ein. © Köster

Riede – Ein junger Mann müht sich einen steilen Anstieg hinauf. Auf den Schultern ein massiver Brocken. „Dieser Sisyphos ist die heutige Jugend, erkennbar an den Turnschuhen“, sagt Ursula Balke. „Sie trägt die schwere Last des Klimawandels.“ Dass die Schuhe auch noch festgeklebt sind, also anders als beim Vorbild aus der griechischen Mythologie noch nicht mal ein Vorankommen möglich ist, spielt darüber hinaus mit dem aktuellen Protestgebaren der sogenannten Letzten Generation.

Diese Skulptur der Künstlerin aus Riede-Felde steht neben anderen ihrer aktuellen Werke im Mittelpunkt des Kunstfestes am Pfingstsonntag von 11 bis 18 Uhr, zu dem Ursula und Pago Balke auf den Hof am Börtelsdamm 10 einladen. Zu sehen ist dann auch eine fast verrostete Pistole, auf der sich eine Frau rekelt. Die Pistole, wie das Treibholz des Sisyphos-Berges, zufälliges Fundgut trägt den Titel „Lass die Waffen rosten“. Es sendet wie viele Arbeiten Ursula Balkes politische Botschaften. Auch ihr Mann Pago war „an ruhigen Winterabenden“ fleißig und hat aus alten Schuhen Figuren gestaltet, die unter dem Titel „Meine neuen Freunde“ an der Dielenwand des früheren Bauernhauses hängen.

Während das Ehepaar natürlich bei jedem Kunstfest –am kommenden Sonntag steht schon das 15., „mindestens“, an – neue Arbeiten vorstellt, ist ein Charakteristikum der Veranstaltung, dass vorwiegend neue Künstlerinnen und Künstler kommen dürfen – „gegen eine Kuchenspende“, wie Ursula Balke sagt. Sie freut sich zum Beispiel auf Bienenwachsmalerei, Holzskulpturen und in Acrylglas eingefasste Fotografien für den Garten. Insgesamt 15 Kunstschaffende zeigen den rund 200 bis 300 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ihre Arbeiten.

Zur Stärkung gibt es das besagte Kuchenbüfett sowie Kaffee und kalte Getränke. Der Eintritt ist kostenlos.

Gegen 19 Uhr, also eine Stunde nach Ende des Kunstfestes, beginnt eine musikalische Lesung mit Uwe Seidel und Peter Dahm aus Bremen. Sie tragen die „Legende vom Ozeanpianisten“ vor. Laut Pago Balke wird die Geschichte eines Jungen erzählt, der auf einem Schiff geboren wird und dort auch sein ganzes Leben als Klavierspieler verbringt.

Karten für musikalische Lesung Der Eintritt zum Kunstfest auf dem Hof Börtelsdamm 10 ist frei. Für die Teilnahme am Kulturprogramm mit der musikalischen Lesung ab 19 Uhr sind 15 Euro zu entrichten. Karten gibt es per E-Mail an info@pagobalke.de oder an der Abendkasse.