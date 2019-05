Mit Kuhflecken-Kultrock in den Mai

Kult mit Kuhflecken: „United Four“ (re.) brachten in der Nacht zum 1. Mai das Zelt am Blender See zum Beben, während in Felde Achim Petry (li.) das Partyvolk rockte. Fotos: Albrecht

Blender / Felde – Zwei Großveranstaltungen lockten zum Tanz in den Mai in der Samtgemeinde Thedinghausen: das Traditionsstrandfest auf der Festwiese am Blender See und zum ersten Mal eine Schlagerfete im Festzelt in Felde. Beide Veranstaltungen hatten ihre Besucher.

„Für die erste Auflage ganz ordentlich“, resümierte Eventgastwirt Lüder Meyer aus Schwarme für seine Veranstaltung in Felde. Sänger Achim Petry, der eigene, aber vor allem die Partysongs seines Vaters „Wolle Petry“ im Gepäck hatte, war nach dem Geschmack des Publikums in Felde. Hier hörte man sofort die Textsicherheit des Partyvolks. Das Konzept in Felde mit Schlager- und Partymusik vor und nach dem Stargast ging auf. Aber DJ Peter Dust musste schon alle Register seines Könnens ziehen, damit die Gäste dann doch ausgelassen feierten und die Tanzfläche füllten.

In Blender ist seit Jahren Sven „Sotti“ Sottorf als Veranstalter für das Rahmenprogramm zuständig. Mit der Verpflichtung der Rock-Partyband „United Four“, die nach zwei Jahren mit ganz neuem Programm wieder in Blender auf der Bühne stand, hatte der Eventwirt voll und ganz den Geschmack des Publikums getroffen: Volles Haus in Blender, lange Schlangen am Kassenhäuschen. Die Veranstaltung ist sehr beliebt bei Jung und Alt. Dass auch Partygäste unter 18 Jahren feiern konnten und das Jugendschutzgesetz eingehalten wurde, dafür sorgten unterschiedlich gefärbte Eintrittsbänder. Die gute Zusammenarbeit mit der Security und die unübersehbare Präsenz der Polizei sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Festes. Ein Shuttlebustransfer fuhr die Gäste aus dem Umland zum Festgelände und nachts wieder nach Hause. Die Freiwillige Feuerwehr Blender sorgte mit der Parkplatzregelung bei ausreichend kostenlosen Parkmöglichkeiten für eine ungestörte An- und Abreise.

Die Mischung von Party-Rockmusik und Bühnenshow kam beim Publikum sehr gut an. Vor allem das neue Bühnenprogramm von „United Four“ begeisterte. Das Rockquartett hat sich ein neues Gesicht gegeben, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Schlager im Rockformat, Dance-Songs mit eigener Performance – oder Drummer Janneck marschierte singend mit einer Polonaise durch das Partyvolk, während Gitarrist Tommy an den Drums saß und Bassist Mazze in einen Indianerschmuck schlüpfte und „Pocahontas“ gegrölt wurde. „Neues Outfit und trotzdem immer wieder megageil“, war Sven Sottorf begeistert von „United Four“. DJ Basti verstand es, in Pausen der Band das Partyvolk weiter zum Schwitzen zu bringen. Mit erhöhten Thekenbereichen und Blick auf das Tanzvolk, einem Bullriding und dem Open-Air-Bereich mit Essen und Trinken war das Partykonzept stimmig.

Strandfest in Blender Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrech t Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht Das Strandfest in Blender mit dem Tanz in den Mai war ein Anziehungspunkt für Feierlustige und Tanzbegeisterte. Volle Hütte konnte Veranstalter Sven „Sotti“ Sottorf melden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Heiner Albrecht