Besamungs- und Rindviehzuchtverein Verden lädt zur Betriebsbesichtigung ein

Beppen - Auf sehr große Resonanz stieß die Einladung des Besamungs- und Rindviehzuchtvereins Verden zur Betriebsbesichtigung mit anschließendem Grillabend samt Erfahrungsaustausch auf dem Milchviehbetrieb Wortmann in Beppen.

Am neuen Kuhstall des Familienbetriebes versammelten sich weit über 150 Mitglieder und Interessierte. Nach den einführenden Worten des Vorstandsmitgliedes Carsten Ellmers gab es von der Familie Wortmann eine Betriebsführung – aufgrund der guten Beteiligung in mehreren Gruppen. Die rund 240 Kühe in dem im vergangenen Jahr eingeweihten Kuhstall nahmen die nahende Besucherflut gelassen und ließen sich nicht beirren.

Die Gäste erfuhren, dass der Betrieb Reiner Wortmann KG mit derzeit insgesamt knapp 400 Milchkühen sowie Acker- und Futteranbau den Viehbestand im letzten Jahr durch den Neubau aufgestockt hat. Tochter Johanna führt den nach modernsten Erkenntnissen gebauten Kuhstall und wird dabei von ihren Eltern und drei Angestellten unterstützt, denn es gibt ja immer noch die alte Betriebsstätte mitten im Ort mit Jungvieh und 140 Kühen.

„Im Durchschnitt lag unsere Herdenleistung im vorigen Jahr bei gut 10.250 Kilo Milch und das bei guten Inhaltsstoffen“, informierte Reiner Wortmann. Sehr gute Erfahrungen hat der Betrieb auch mit den beiden seit 2012 eingesetzten Lely-Melkrobotern gemacht, zu denen jetzt noch vier dazu gekommen sind. „Ohne den Einsatz der Roboter könnten wir zeittechnisch das Melken gar nicht schaffen“, so Johanna Wortmann über die guten Erfahrungen mit den „fleißigen“ Melkhelfern.

+ Das Interesse an der Betriebsbesichtigung war sehr groß. © Albrecht

Die Familie Wortmann ist seit Jahren in der Züchterschaft sehr aktiv. So sind und waren die Töchter Alena und Johanna aktive Mitglieder im Jungzüchterclub Verden und sind auf Bundesschauen mit Rindern erfolgreich aufgetreten. In diesem Jahr soll neben dem Stall noch ein Komponentenlager errichtet werden, der eigentlich schon zu diesem Sommertreffen vollendet sein sollte, aber die Firmen haben es nicht rechtzeitig geschafft.

So musste für das Treffen ein Zelt aufgebaut werden. Was aber eigentlich nicht nötig war, denn nach der Führung entwickelte sich ein geselliger interessanter Sommerabend, meist unter freiem Himmel. Hier entstanden viele informative Gespräche mit dem Wetter als Hauptthema.

Die große Trockenheit macht allen Landwirten zu schaffen, so der einhellige Tenor. „Schaut euch unsere Futterlager an. Das sieht sehr bescheiden aus angesichts der wenigen Silage. Wir wissen noch nicht so recht, wie wir über den Winter kommen“, ging der sorgenreiche Blick Reiner Wortmann und vieler seiner Berufskollegen in die Zukunft. Wobei die Erkenntnis blieb: Mit dieser mageren Ernte müssen viele Landwirte in diesem Jahr leben und gegebenenfalls Futter teuer einkaufen, soweit es denn verfügbar ist.

ha