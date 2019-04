Thedinghausen - Um 9 Uhr am Dienstag, 16. April, beginnt im Verdener Kreistagssaal der öffentliche Erörterungstermin zum geplanten Pferdekrematorium in Blender-Holtum-Marsch.

Dem Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Lüneburg liegt eine Sammeleinwendung mit 29 Unterschriften vor, heißt es in der Ankündigung dieses Termins. Die Einwender erhalten am Dienstag die Gelegenheit zur Diskussion ihrer Anliegen und zu Fragen an Behörden, Gutachter und die Antragstellerin.