ThedinghaUSen - Das Diakonische Warenhaus Kramerei an der Braunschweiger Straße 31 in Thedinghausen feiert am Sonnabend, 17. März, fünfjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass öffnet das ehrenamtliche Team von 9 bis 12 Uhr an diesem Tag die Türen des Ladens. Alle sind herzlich eingeladen – ob Neugierige, gelegentliche oder Stammkunden, Kirchenvorstände, Spendende – und einfach jede und jeder, die/der schon immer mal kommen wollte.

Das Kramerei-Team freut sich auf zahlreiche Besucher.