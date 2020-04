Krähenkot und Vogellärm – Anwohner haben die Nase voll

Thedinghausen – Am Thedinghauser Ortseingang (aus Richtung Lunsen) fällt dem Autofahrer oder Fußgänger das Schloss Erbhof ins Auge – kurz darauf das Herzog-Wilhelm-Denkmal. Nicht als Hingucker gedacht ist jedoch die riesige Krähenkolonie, die den Rathauspark als Massenwohnquartier „erobert“ hat.

„Die schwarzen Vögel werden immer mehr“, hat Anwohnerin Ute Wulf beobachtet. Und mit der wachsenden Krähenschar, die sich auch schon über die Landesstraße hinweg Richtung Tennisplätze/Jugendzentrum/Kindergarten ausgebreitet hat, werden auch die Unannehmlichkeiten immer größer.

Ute Wulf: „Der Krähenkot ist mit Sicherheit gefährlich für unsere Kindergartenkinder.“ Zwar sind in den Baumwipfeln auf dem eigentlichen Kita-Gelände noch keine Nester zu entdecken, doch die schlauen Vögel holen sich ihr Nistmaterial – Äste und Zweige – aus den Kindergartenbäumen. Die Hinterlassenschaften der Krähen „zieren“ bereits den Weg von der Pforte zum Kindergarteneingang.

Auch nicht weit entfernt ist alles vollgeschissen – an der Ampelanlage vor dem Rathauspark, den die Kinder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schulbushaltestelle benutzen. Ute Wulf: „Wer die Straße überqueren muss, muss diese versiffte Anlage berühren. Fakt ist: Wenn Kinder mit Krähenkot in Berührung kommen, und sich danach nicht sofort die Hände waschen, können Krankheiten von Tier zu Mensch übertragen werden. Die Verdauungsvorgänge der Krähen überleben einige Bakterien und Viren problemlos und können sich weiter verbreiten – wenn sie in den menschlichen Mund gelangen. Was der Krähe nichts ausmacht, kann beim Menschen hirnzerstörende Wirkung entfalten.“

Ute Wulf spricht für eine Reihe von Anwohnern: „Wir sehen hier eine akute Gefährdung und Belästigung – finden die Situation sehr bedenklich und fordern eine Ausnahmegenehmigung zur Vergrämung.“

In die gleiche Kerbe schlägt Silke Grimm, deren Wohnhaus direkt an den Rathauspark grenzt. „Auf unsere Terrasse brauchen wir uns im Sommer nicht zu setzen. Es droht stets Gefahr von oben. Ständiger krächzender Lärm, Dreck und Gestank. Das ist doch niemanden auf Dauer zuzumuten. Ganz davon abgesehen, dass der Krach der Tiere jeden, der nicht taub ist, sehr früh morgens am Schlafen hindert.“

Silke Grimm hofft auf Abhilfe. Auch sie hält eine Vergrämung der Tiere für alternativlos – hat aber schlechte Erfahrungen mit den zuständigen Ämtern beim Landkreis gemacht. „Dort lautete der Tenor der Mitarbeiter durchweg: „Das müsse man aushalten. Gleichzeitig haben es alle abgelehnt, uns während der ,Hauptverkehrszeit’ der Krähen einmal einen Besuch abzustatten, um sich ein Bild vor Ort machen zu können.“

Silke Grimm kann nicht verstehen, warum die Saatkrähen unter totalem Naturschutz stehen und in keiner Form angegangen oder vertrieben werden dürfen. „Die Zählung der Krähen kann ja wohl kaum ergeben haben, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Dass es davon genug gibt, sieht man mit dem bloßen Auge – und das nicht nur in Thedinghausen.“

Ute Wulf, Silke Grimm und andere Anwohner wollen sich mit ihrem Anliegen noch einmal an die Gemeinde wenden – in der Hoffnung, dass ihnen hier zumindest Hilfestellung in dieser Sache geleistet wird. sp