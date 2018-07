Bernd Jerke ist neuer Schützenkönig in Riede 

Das neue Königshaus in Riede: (von links) Leif Heller, Pekka Lübkemann, Malena Bär, Emile Kabert, Sabine Jerke, Vorsitzender Ingo Behlmer, Bernd Jerke, Mika Rode, Tina Langner, Thorsten Ahrens, Vanessa Erdmenger, Katja Ortmann und Stefan Albers.

Riede - Von Joachim Behr. Neue Könige brauchte das Dorf. In Riede kein Problem, zahlreiche Kandidaten hatten es mit einem satten Schuss in der Hand, die Würde zu erringen. Aber nur einer wird Schützenkönig und der heißt nun Bernd Jerke. Der 49-Jährige ist von Beruf Meister der Lagerlogistik und ehrenamtlich Ortsbrandmeister. Jerke hätte wohl am liebsten einen Purzelbaum vor Freude geschlagen und rief immer wieder: „Wahnsinn, ich glaub‘ es nicht, ich werd‘ verrückt!“

Bei den Damen bekam Tina Langner die Königinnenkette umgelegt. Jugendkönig ist Emile Kabert und Kinderkönig Malena Bär. Vizekönige sind Thorsten Ahrens, Vanessa Erdmenger, Mika Rode (Jugend) und Pekka Lübkemann (Kinder). Mit dem Titel „König der Könige“ darf sich Katja Ortmann schmücken, den Pfennigorden erhielt Stefan Albers, und der Jugendpokal ging an Leif Heller.

Zunächst jagten am Samstagvormittag manchem Schützenvereinsmitglied dunkle Wolken und Regentropfen einen kleinen Schrecken ein, aber das war nur ein bisschen Bangemachen. Das Schützenfest in Riede nahm seinen Lauf.

+ Party ohne Ende in einem knackevollen Zelt: Rund 1 000 Gäste amüsierten sich am Samstagabend bei Live-Musik. © Behr Am Mittag ließ Vorsitzender Ingo Behlmer alle Schützinnen und Schützen zu einem kurzen Marsch antreten. Musikalisch angeführt vom beliebten „Dicke Backen Express“, ging es zum in Nachbarschaft zum Schützenplatz gelegenen Domizil des zu der Zeit noch amtierenden Schützenkönigs Jan-Cord Ortmann und seinem Hofstaat mit Damenkönigin Sina Stärke, Jugendkönig Pascal Schumacher und Kinderkönig Leif Heller. König Jan-Cord konnte sich über rund 150 Schützinnen und Schützen, darunter eine stattliche Abordnung des Schützenvereins Felde, freuen und hieß sie alle herzlich willkommen. Das kühle Bier schmeckte und der „Dicke Backen Express“ sorgte für hervorragende Unterhaltung. „King Jan-Cord“ nahm zwischenzeitlich den Dirigentenstab in die Hand und dirigierte den „Deutschmeister Regimentsmarsch“. Schunkelrunden und eine große Polonaise hoben die Stimmung. Später maschierte der Tross über eine etwas längere Strecke zurück zum Festplatz.

Dort erklärte Ingo Behlmer dann das Schützenfest offiziell für eröffnet, die Sonne übernahm die himmlische Regie. Im Festzelt präsentierten die Schützendamen den vielen Gästen eine vielseitige, exzellente Kuchen- und Tortenauswahl, während auf dem Festplatz der Rummel begann. Groß und Klein amüsierten sich beim Autoscooter, in Kinderkarussells, an der Schießbude und nicht zuletzt an zahlreichen kulinarischen Leckereien.

In der Schützenhalle krachten unterdessen die Gewehre, schließlich ging es um die neuen Königswürden. Ein Schuss entschied hier jeweils über die neuen Titelträger. Aber auch das Pokalschießen fand gewaltigen Zulauf. In der Halle standen die Akteure Schlange, um an den verschiedenen Scheiben erfolgreich zu sein.

+ Die strahlenden Pokalsieger: (von links) Rolf Lübkemann, Anke und Horst Schumacher, Ulf Otten, Vorsitzender Ingo Behlmer, Gaby Kreutzgrabe, Ingrid Engelke, Tjark Purnhagen, Enno Ehlers, Tim Sudmann und Petra Othersen. © Behr

Am Abend stieg die Spannung, denn die ersten Sieger und Platzierten wurden verkündet. Zunächst wurden die Besten des Vereins- und Firmenschießens ausgezeichnet: 1. Bollerholz V, 2. Familie Schumacher, 3. Feuerwehr Felde I. Den M&S-Pokal gewann Enno Ehlers vor Horst Schumacher und Ulf Otten. Den Scholvin-Ortmann-Pokal holte Gaby Kreutzgrabe, 2. Ingrid Engelke, 3. Petra Othersen. Feuerwehr-Pokal: 1. Rolf Lübkemann, 2. Ulf Otten, 3. Jan Rektorik.

Anschließend legte die Band „Line Six“ los und spielte zur großen Party auf. Und es waren wie im vergangenen Jahr wieder rund 1 000 Gäste im Festzelt im Feierrausch, die letzten gingen gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen.

Strahlender Sonnenschein begleitete dann gestern Mittag die Inthronisation der neuen Majestäten. Danach stärkten sich alle mit dem köstlichen Essen aus der Küche von „Franky’s Partyservice“ und wenig später rief der „Dicke Backen Express“, um mit vereinten Kräften am Domizil der neuen Majestät die Königsscheibe anzubringen. Übrigens, auch König Bernd Jerke wohnt in der Nachbarschaft des Schützenplatzes, also auch künftig sind für die Mitglieder des Schützenvereins Riede kurze Wege angesagt.

Der Festtrubel setzte sich am Nachmittag bei herrlichstem Sommerwetter fort. Im Zelt ließen sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken, dabei wurden sie vom MTV-Musikkorps flott unterhalten. Am Abend sorgte der stimmungsvolle Königsball mit der Partyband „Up“ für eine fröhliche „volle Hütte“. Die Feier klang für manch einen erst heute früh aus.