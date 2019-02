Auf Kosten der Gemeinde ist vieles möglich

Ministerium nimmt Stellung zu Rieder Schulwegsicherungs-Forderungen / Rat entscheidet jetzt

+ Das Wirrwarr der Zuständigkeiten in Sachen Schulwegsicherheit an Landesstraßen hat Peter Baldus von der Rieder Bürgerinitiative schon in einer Karikatur dargestellt (links). Das Landes-Verkehrsministerium machte jetzt klar: Finanziell zuständig sei im Fall der in Riede/Felde geforderten Maßnahmen in erster Linie die Gemeinde selber. Rechts die zum flotten Tempo einladende Felder Ortsdurchfahrt. Foto: Sperling

Riede/Felde - Im Prinzip ist vieles machbar, was die Bürgerinitiative Schulwegsicherheit Riede an den beiden dortigen Landesstraßen fordert. Nur müsste das dann die Gemeinde Riede selber oder in Absprache mit dem Landkreis bezahlen. So lautet etwas vereinfacht das Resümee in der Stellungnahme des niedersächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums zu diesem Themenbereich.