Korell-Initiative:

MORSUM/BREMEN - Sieben interessierte, zur Unterstützung bereite Besucher seien zum Gründungstreffen der Selbsthilfeinitiative von Großeltern erschienen, die sich gegen das Kontaktverbot zu ihren Enkeln wehren. Das teilte jetzt Hans-Henning Korell aus Morsum mit. Der 69-jährige frühere Geschäftsführer einer Bremer Firma hatte aus persönlicher Betroffenheit heraus wie berichtet diese Selbsthilfeinitiative angestoßen.

Zum Treffen in Bremen kamen jedoch überwiegend Besucher aus dieser Stadt selbst oder aus dem Stuhrer Bereich, aber niemand aus dem Landkreis Verden und dem weiteren Umland, so Korell. In Bremen werde es nun wohl eine Gruppe mit regelmäßigen Terminen geben. Der Morsumer plant aber jetzt, auch einen Treffpunkt für betroffene Großeltern direkt im Raum Thedinghausen zu schaffen. Unter www.hans-henning-korell.de bittet er dazu um Rückmeldungen zwecks weiteren Austauschs zur Thematik und möglicher Aktivitäten. - la