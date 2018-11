Konzert des Orchesters entfällt

Thedinghausen - Aus organisatorischen Gründen beim Landesjugendorchester Bremen muss dessen Konzert am Sonntag, 9. Dezember, im Thedinghauser Schloss Erbhof abgesagt werden. Das teilen der Erbhof-Förderkreis und die Tourist-Information der Samtgemeinde mit.

Für die beiden letzten Erbhof- Veranstaltungen in diesem Jahr – am Freitag, 16. November um 19.30 Uhr die Filmvorführung „Der Schatz von Schwarme“ und am Sonntag, 18. November um 17 Uhr die Veranstaltung der Kreismusikschule Verden mit Konzertgitarrist Hans-Ulrich Busch – gebe es noch Karten an der Abendkasse, teilt die Tourist-Info weiter mit.