Wie komme ich nach Achim, Verden oder Bremen?

THEDINGHAUSEN - Gut besucht war zumindest vormittags der erste Infotag des Verkehrsverbundes Bremen/ Niedersachsen (VBN) auf dem Edeka-Parkplatz in Thedinghausen. Auch der örtliche Bürgerbus-Verein war dabei vertreten. Am Nachmittag kamen nur noch vereinzelt Interessierte.

„Die meisten wollten Informationen über die neuen Fahrpläne“, resümierte Bürgerbus-Vereinsvorsitzender Wolfgang Kaib.

Er und die übrigen Vorstandsmitglieder hatten auf eine Verstärkung des Fahrerteams gehofft. Bert, der Bürgerbus, stand rund fünf Stunden auf dem Edeka--Parkplatz. Die fachkundige Besatzung gab Auskunft über die neuen Routen, verteilte aktuelle Fahrpläne und warb um ehrenamtliche Fahrer.

Wie komme ich von Thedinghausen nach Achim, Verden oder Bremen? Das waren die am meisten gestellten Fragen. Doch auch über Verbindungen nach Syke und Kirchweyhe informierten sich die Thedinghauser. Wer in diese beiden Orte fahren möchte, muss unterwegs umsteigen. „Eine direkte Verbindung gibt es leider nicht“, erläuterte Kaib, der auch Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ der Samtgemeinde Thedinghausen ist. Er erklärte Fragenden aber genau, wie man Syke und Kirchweyhe gut erreicht.

Ein anderes Anliegen leitete er sofort an den richtigen Ansprechpartner weiter: So schlug ein Thedinghauser vor, am Schwarmer Kreisel eine Haltestelle einzurichten, weil die Busse, die ihre Endhaltestelle in Beppen haben, dort wenden. „Diese Idee gab ich sogleich an Lennart von Rahden vom gleichnamigen Reisedienst weiter, der die Konzession für die Strecke besitzt“, teilt Kaib mit. Lennart von Rahden war auf dem Parkplatz ebenfalls zugegen.

Außer dabei: Christiane Siemer von der Arbeitsgruppe der Samtgemeinde. „Der ÖPNV ist keine reine Schülerbeförderung, sondern für alle Menschen da – dessen sind sich viele nicht bewusst“,betonte sie und sprach viele Besucher darauf an.

Der Infobus des VBN steht am Montag, 10. September, von 12 bis 14 Uhr noch einmal auf dem Edekaparkplatz in Thedinghausen.

Weitere Informationen gibt es außerdem im Internet unter den Adressen www.buergerbus-samtgemeinde-thedinghausen, www.vbn.de und www.oepnv-verden-sued.de. - is