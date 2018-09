Kochen, Feste der Begegnung, Hilfen und auch Einzelberatung

THEDINGHAUSEN - Ein junger Mann aus Eritrea hilft einer irakischen Schülerin bei den Hausaufgaben. Oder muslimische und jesidische Mädchen treffen sich in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zum Malen und Tanzen. Im Haus auf der Wurth in Thedinghausen ist das möglich. Hier hat auch die 29-jährige, studierte Diplompsychologin Judith Lübke ihren Arbeitsplatz.

Seit gut einem Jahr ist die gebürtige Berlinerin hauptamtlich mit jetzt 30 Wochenstunden Koordinatorin für Integrationsarbeit und „interkulturelle Begegnung“. Samtgemeinde, die Gemeinde Thedinghausen und die Kirchengemeinde finanzieren diese Stelle, die allerdings auf zwei Jahre befristet ist.

Nicht nur Ansprechpartnerin für Flüchtlinge soll Judith Lübke sein und außerdem die Arbeit der Ehrenamtlichen von der Initiative „Ankommen in Thedinghausen“ aufeinander abstimmen, sondern zugleich Angebote zur interkulturellen Begegnung weiter ausbauen.

Nach dem Ausscheiden des hauptamtlichen Flüchtlingskoordinators der Gemeinde kamen dessen Aufgaben noch mit hinzu – etwa Unterstützung und Hilfen beim Umgang mit Behörden und dem entsprechenden Papierkrieg, sowie bei der Wohnungs- und Jobsuche. Wegen dieser zusätzlichen Anforderungen wurde die ursprünglich Teilzeit-Stelle von Judith Lübke um 10 Stunden aufgestockt.

Sehr gut eingeschlagen habe der monatliche interkulturelle Kochabend, berichtete die jetzige Dörverdenerin im Pressegespräch ein Jahr nach dem Beginn ihrer Arbeit im Haus auf der Wurth. Etwa 40 bis 50 Teilnehmende kommen zu den kulinarischen Treffen und lernen sich beim Zubereiten der Gerichte und beim gemeinsamen Essen besser kennen.

Herbst- und Sommerfest wurden in Zusammenarbeit mit der Initiative veranstaltet, es gab einen Tag der offenen Tür, einen afghanischen Abend und auch den Vortrag des aus diesem Land stammenden jungen Mannes, der seinen Bundesfreiwilligendienst im Haus auf der Wurth ableistete und dort dem Publikum in Bild und Wort über seine Heimat berichtete. Im Oktober steht ein jesidischer Abend an. Diese kurdische Bevölkerungsgruppe ist mit rund 100 Personen relativ stark in Thedinghausen vertreten.

Im Begegnungscafé ist jeweils am letzten Sonntag des Monats von 15.30 bis 18 Uhr jeder willkommen, und bei der Sprachförderung wirken engagierte Lehrerinnen ehrenamtlich mit.

Es gab in Zusammenarbeit mit dem DRK auch einen Kurs für Erste Hilfe am Kind. Pastorin Cathrin Schley als Vertreterin der Initiative wünscht sich, dass weitere Vereine und Verbände mit eigenen Angeboten auf die Flüchtlinge zukommen.

Judith Lübkes Ausbildung als Psychologin kommt ihr bei der Einzelfallberatung im Büro besonders zu Gute. Künftig möchte sie sich stärker auf Frauen von Geflüchteten konzentrieren, damit die nicht allein zu Hause herumsitzen, wenn der Mann Arbeit gefunden hat.

Auch weitere Ideen hat sie und betont, dass Integration sich langwierig gestalte und nicht nach drei Jahren abgeschlossen sei. Daher möchte sie gern auch länger auf diesem Gebiet im „offenen Haus“ auf der Wurth ihre Arbeit fortsetzen.

Werner Hahn und Cathrin Schley von der Initiative fanden im Pressegespräch ebenfalls, dass nicht mit Ablauf einer Frist diese wichtige Stelle wieder wegfallen dürfe, zumal weiterhin neue Flüchtlinge in Thedinghausen einträfen, die zum wirklichen „Ankommen“ Unterstützung und Hilfe bräuchten. - la