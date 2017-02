Kluft zwischen Vorstand und Mitgliedern im Oldi-Club beklagt

BAHLUM/SYKE - Mit Holger Sagehorn aus Bremen wählten die etwa 100 anwesenden Mitglieder des „Oldi Clubs Altkreis Syke“ auf der Jahreshauptversammlung in der „Waldschänke“ Bahlum einen weiteren Stellvertreter des Vorsitzenden.

Zunächst hatte Vorsitzender Wolfgang Steinkamp alle Mitglieder, darunter auch ADAC-Vizepräsident Thomas Burkhardt, herzlich begrüßt.

In seinem Jahresrückblick sprach Steinkamp besonders die „Bremen Classic Motorshow“ an, wo der Club mit einem Stand vertreten war. Der Vorsitzende dankte einigen Mitgliedern und fleißigen Helfern für ihren Einsatz, „Wir hatten viele Besucher am Stand und nette Gespräche“, freute er sich.

Das traditionelle Oldtimertreffen am 1. Mai ist stets ein „Selbstgänger“ und fand zum zweiten Mal auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen statt. Diese Treffen ist nicht mehr wie lange Jahre zuvor im Baumpark Thedinghausen möglich.

Clubausfahrten nach Wilhelmshaven, Groß-Lessen sowie Teilnahmen an den Aktionen „Weyhe Total“, am Stadtfest Achim und am Oldtimer-Tag des ADAC Weser-Ems auf dem Flugplatz Ahlhorn rundeten das Jahr ab.

Schon zur Tradition gehören die „runden“ Geburtstagsgratulationen mit Geschenken auf der Jahreshauptversammlung. Wolfgang Steinkamp begrüßte im „Club der 60er“ Fred Denell, Holger Sagehorn und Rudolf Weidmann. Aber auch der Vorsitzende selbst gehörte zu den Jubilaren. Zum 70. Geburtstag wurden Bernd Swiat und Hans-Heinrich Pirngruber sowie zum 80. Wiegenfest Ehrenvorsitzender Richard Orlamünde beschenkt.

„Das beste Ergebnis seit Jahren“, verkündete Schatzmeister Norbert Schulz, „haben wir im vergangenen Jahr erwirtschaftet.“

Als nächstes stand eine Satzungsänderung an. Es war beantragt worden, einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. Seit etwa einem Jahr herrscht Unruhe im 196 Mitglieder starken Club. Die Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedern sei völlig zusammen gebrochen, lauteten Klagen.

Das spiegele sich in den monatlichen Klönschnack-Clubabenden wider. Auch die seit längerem nicht mehr erscheinende Clubzeitung wurde angesprochen.

Wolfgang Steinkamp konnte den Vorwurf aber nicht ganz nachvollziehen: „Es bedarf einer besseren Kommunikation, aber wir bekommen etwa bei Einladungen des Öfteren von euch keine Rückmeldungen. Kommunikation ist keine Einbahnstraße“, redete er den Mitgliedern ins Gewissen und forderte sie zu mehr Aktivität auf.

Schließlich ergriff Thomas Burkhardt das Wort: „Wir haben doch die Möglichkeit, durch Wahl eines weiteren Vorstandsmitgliedes all dieses wieder aufleben zu lassen.“ So kam es. Zwei Kandidaten stellten sich zur Wahl: Holger Sagehorn und Peter Steinkamp aus Weyhe. Sagehorn erhielt in geheimer Wahl die klare Mehrheit. Zum weiteren Vorstandsteam gehören außerdem neben Steinkamp dessen erster Stellvertreter Friedhelm Oelkers, Schriftführerin Susanne Suhling und Schatzmeister Norbert Schulz.

Der Leiter des Automuseums in Asendorf, Hoss, hatte angefragt, ob der Oldi Club dieses an Wochenenden geöffnete Museum übernehmen möchte. Aber wer stellt sich dahin, lautete die Frage. Das Ansinnen wurde abgelehnt.

Als Delegierte zur ADAC Weser-Ems-Mitgliederversammlung am 25. März in Bremen-Vegesack wurden Heino Penshorn, Stuhr, Torsten Suhling, Langwedel, Peter Steinkamp, Weyhe und als Reserve Bernd Swiat, Stuhr, gewählt.

Abschließend wurden einige Termine genannt: Ende März zweitägige Ausfahrt per Bus zum Technik-Museum Berlin, 1. Mai Oldtimertreffen in Bruchhausen-Vilsen, 6. Mai Ausflug Heiligenfelde, 19. und 20. August Oldtimer-Schau Winsen/Luhe. Des Weiteren gebe es einige Termine, zu denen der Oldi Club eingeladen sei und ausstellt. „Natürlich gegen Bares“, lachte Richard Orlamünde. - jb