Kleiner Vorgriff auf die Weltmeisterschaft

Handballaktionstag an der Grundschule Morsum bringt Kindern Freude an Sportart näher

+ Die Grundschule Morsum beteiligte sich am Aktionstag des Handballverbands Niedersachsen. Das kam anscheinend gut an, wie die vielen glücklichen Gesichter zeigen. - Foto: Albrecht

morsum - Die Handball-WM in Deutschland im Januar 2019 wirft ihre Schatten voraus. Das nahm die Grundschule Morsum zum Anlass, um einen Handballaktionstag zu veranstalten. In drei Stunden brachten die Trainer Steffen Fastenau und Maren Jacobsen von der Jugendhandballgemeinschaft „MoIn Wesermarsch“ zusammen mit Finn Lührs, dem FSJler des TSV Morsum, 25 Kindern den Spaß am Handball näher. An dem vom Handballverband Niedersachsen (HNV) initiierten Aktionstag beteiligten sich insgesamt 245 Grundschulen mit mehr als 22 500 Teilnehmern.