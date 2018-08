Klares Votum für Kauf der Tennishalle

TGT-Mitglieder zahlen Umlage

Thedinghausen - Zum ersten Mal in der Geschichte der Tennisgemeinschaft Thedinghausen (TGT) gab es jetzt im „Lunser Land-Lädchen & Cafe“ eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Auf der Veranstaltung, an der rund 90 stimmberechtigte Mitglieder teilnahmen, ging es in erster Linie um ein Thema: „Erwerb der Tennishalle Thedinghausen durch die TGT sowie die Erhebung einer dafür notwendigen einmaligen Umlage.“