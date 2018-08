„Kindergarten für Senioren“ als Option

Die CDU-Kreistagsfraktion schaut sich kurz den Platz an, auf dem in Riede eine Seniorenresidenz gebaut werden soll, enthält sich aber einer Stellungnahme für oder gegen das Projekt. - Foto: Albrecht

RIEDE - Den geplanten Neubau einer Seniorenresidenz im Herzen von Riede nahm die CDU-Kreistagsfraktion zum Anlass, um ihre jüngste Sitzung in diesen Ort zu verlegen. Nicht alle sind mit dem hauchdünnen Mehrheitsbeschluss des Rieder Gemeinderates einverstanden, eine Seniorenresidenz dieser Dimension an der vorgesehenen Stelle zu befürworten.

Seniorenresidenz-Pläne bleiben unkommentiert

„Wir können das hier nur zur Kenntnis nehmen. Die Genehmigungsbefugnis liegt in den Händen des Rieder Gemeinderates“, betonte dazu Kreistags-Fraktionsvorsitzender Wilhelm Hogrefe, als die Politiker sich das Baugrundstück ansahen und vom Rieder Christdemokraten Joachim Otten ein wenig mit der Thematik vertraut gemacht wurden.

Das Augenmerk der CDU-Kreistagsfraktion galt eher der Frage: Was können wir als Landkreis und Gemeinde unternehmen, damit wir den Menschen im Alter das Leben zu Hause erleichtern? Die Mehrheit der älteren Menschen möchte nämlich laut Umfragen in der gewohnten Umgebung bleiben. Klar sei aber auch, dass Pflegeeinrichtungen gebraucht werden.

„Wie sind die vorhandenen Angebote im Kreis und in der Samtgemeinde sinnvoll zu vernetzen oder gegebenenfalls zu erweitern?“, stellte Karin Bergmann als zielgebende Frage in den Raum. „Wir brauchen eine Tagespflegeeinrichtung in der Samtgemeinde Thedinghausen“, machte sie deutlich. Wie und wo diese realisiert werden sollte – damit will sich die Fraktion in Zukunft verstärkt beschäftigen.

Günter Lühning aus Otersen hatte über den Tellerrand geschaut und sich ein Beispiel für seniorengerechtes Wohnen in Oerel bei Bremervörde im Landkreis Rotenburg angesehen. Dort wurden alte, leerstehende Hofgebäude zu Seniorenwohnungen mit Tagespflege- und Pflegeplätzen umgebaut.

Im Landkreis Verden gibt es kreiseigene Pflegeeinrichtungen in Dörverden oder Thedinghausen. Es sei zu überlegen, wie dort Tagespflege mit zu integrieren sei, erörterten die Kreispolitiker.

Ralph Landwehr und Karin Bergmann stellten grob das neue Pflegestärkungsgesetz III vor, das vor Kurzem in Kraft trat und den Kommunen in Modellvorhaben ermöglicht, Beratungsaufgaben zu übernehmen.

Es gehe auch hier ums stärkere Vernetzen und darum, unterstützungsbedürftigen Menschen ebenso wie ehrenamtlich interessierten und aktiven Bürgern eine Beratungsplattform zu bieten.

„Das muss nicht in einem Büro im Kreishaus stattfinden, sondern wir müssen abklopfen, ob wir das nicht näher an die Bürger heranbringen könnten“, sinnierte Hogrefe. Direkt in den Kommunen lasse sich so etwas realisieren. Das Stichwort laute dann eindeutig „Zuhause alt werden“.

„Quasi ein Modell wie Kindergarten für Senioren“, formulierte Karin Bergmann spitz. Die Form der Tagespflege gewinne immer mehr an Bedeutung, um dazu beizutragen, dass ältere Menschen möglichst lange selbstständig daheim leben, ohne auf angemessene Betreuung und Pflege verzichten zu müssen.

Mit diesem Thema wird sich die CDU-Fraktion ebenfalls vertieft beschäftigen. Kommunen wie die Samtgemeinde Thedinghausen und Kirchlinteln hinkten in diesen Belangen noch ein wenig hinterher, wurde allerdings angemerkt. - ha