Kindergarten Emtinghausen: Verlust von elterlichen Arbeitsstellen befürchtet

Von: Philipp Köster

Emtinghausen – Viele Eltern von Kindergartenkindern in Emtinghausen sind besorgt. Grund ist die hohe Zahl der Anmeldungen für die Betreuung der Jungen und Mädchen außerhalb des Kernangebots bis 13 Uhr. Diese sogenannten Sonderzeiten beinhalten den Frühdienst und die Verlängerung bis 14 Uhr. Zurzeit ist laut der Elternratssprecherin Lena Kantereit die Verlängerung bis 14 Uhr für 25 Kinder möglich, „allerdings nur, wenn die Eltern beide eine Berufstätigkeit nachgewiesen haben.

So weit funktionierte das auch ,irgendwie’ immer.“ Die Bedarfsabfrage für das kommendene Kita-Jahr habe nun aber ergeben, dass 35 Eltern das Angebot wahrnehmen wollen. Vor allem mittags gibt es eine Diskrepanz von rund zehn Plätzen zwischen Bedarf und Angebot, geht aus den ermittelten Zahlen hervor.

Die Elternschaft hatte daraufhin einen Antrag für die Kindergarten-Kommission ausgearbeitet, den in Emtinghausen zuständigen Fachausschuss. Im Antrag bittet der Beirat um Ermöglichung der Betreuung im Frühdienst und mittags, und zwar für alle, die dieses Angebot benötigen. Zudem solle die Betreuung bis 15 Uhr gemäß Bedarf ausgeweitet werden.

Der Elternbeirat, in der Kindergarten-Kommission vertreten durch die Vorsitzende Inga Oehmke, hat in dem Fachausschuss eine „zurückhaltende bis ablehnende“ Haltung wahrgenommen, formuliert es Lena Kantereit in einem Schreiben an diese Zeitung. Im Vorfeld der Ratssitzung am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr in der Waldschänke heben Kantereit, Oehmke sowie Laureen Bohle und Ellen Penneman für den Elternbeirat in diesem Schreiben die – aus ihrer Sicht – Notwendigkeit der Ausweitung des Betreuungsangebotes hervor. Vor allem für Eltern, bei denen der eine Partner während der Woche berufsbedingt nicht verfügbar sei, seien die Sonderzeiten essenziell.

Der Verlust der Betreuung des Kindes im Sonderdienst würde für einige Mütter bedeuten, die Arbeitszeit zu reduzieren, entsprechend der geringeren Betreuungszeit um ein bis zwei Stunden pro Tag. „Die dadurch entstehenden finanziellen Einbußen sind für sie aber nicht hinnehmbar.“

In dem Fall einer alleinerziehenden Mutter sei gar nicht an eine weitere Reduzierung zu denken. „Sie stellt sich die Frage, ob sie dann überhaupt noch in ihr Arbeitsumfeld passen würde. Wieder andere befürchten den Verlust ihrer Arbeitsstelle, wenn sie keinen Mittagsdienst-Platz (zurück-)erhalten, da sie als Arbeitskraft dann gegebenenfalls einfach nicht mehr rentabel wären.“ Als Ersatz die Großeltern (so vorhanden) zu bemühen, wollten die Eltern ihren eigenen Eltern nicht dauerhaft zumuten.

„Zusammengefasst zeigt die Situation ein deutliches Missverhältnis zwischen Bedarf und Angebot an Sonderdiensten in unserem Kindergarten. Die Elternschaft hat durchaus Verständnis dafür, dass ihr Anliegen die Gemeinde vor finanzielle Hürden stellt. Außerdem ist sie sich bewusst, dass der Mangel an Fachkräften ein weiteres Problem darstellt. Die Eltern wünschen sich dennoch eine angemessen sachliche Auseinandersetzung mit der Situation. Bisweilen wird seitens des Gemeinderats argumentiert, die Eltern würden Sonderdienste nur deshalb beantragen, um sich mehr Freizeit zu verschaffen. Diese Unterstellung empfinden viele angesichts ihrer persönlichen Situationen als irritierend.“

Sönke Haverich, zuständiger Fachbereichsleiter für die Kindergärten im Thedinghauser Rathaus, erinnert auf Nachfrage dieser Zeitung daran, dass die Kindergarten-Kommission lediglich eine beratende Funktion habe. Und ob der Wichtigkeit des Themas habe es keine Beschlussempfehlung gegeben, sondern alle Ratsmitglieder sollten sich mit dem Thema beschäftigen. Dazu besteht wie erwähnt am kommenden Dienstag Gelegenheit.

Aus dem Protokoll der Sitzung der Kindergarten-Kommission geht hervor, dass sich Jörg Niemann (CDU) und Gesa van Straten (SPD) zunächst gegen die Ausweitung ausgesprochen haben, am Ende wurde das Thema aber einstimmig in den Rat verwiesen.

Haverich hält – übrigens in Abstimmung mit Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz und Bürgermeister Gerold Bremer – grundsätzlich fest: „Die Gemeinde Emtinghausen setzt sich wie auch alle anderen Mitgliedsgemeinden für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Der Beschlussvorschlag wird nochmals ausgiebig im Rat beraten.“ Der Fachkräftemangel erschwere aber die Ausweitung der Betreuungszeiten.

Hinsichtlich der Kosten erinnert Fachbereichsleiter Sönke Haverich an die Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs, die finanziellen Mittel müssten von der Gemeinde bereitgestellt werden. Im Raum stehen Mehraufwendungen in Höhe von 30 000 Euro pro Jahr.

