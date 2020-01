Kindergärten bringen Gemeinde an Grenzen

Teils hohe Kostensteigerungen / Ausschuss: 100 000 Euro für Neubauplanung unter Vorbehalt

+ Voll ausgelastet ist der zentrale „Erbhoflöwen“-Kindergarten. Insgesamt besuchen ihn zurzeit 634 Mädchen und Jungen. Eine zusätzliche Gruppe wurde eingerichtet. Die Nachfrage nach Plätzen für die Kleinen bleibt enorm. Foto: Laue

Lunsen - Von Heinrich Laue. „Wir müssen überlegen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll“, denn die Lage sei bedenklich, mahnte Wolfgang Kaib (FDP) auf der Sitzung des Thedinghauser Jugend-, Sport- und Sozialausschusses im Gasthaus Kehlenbeck in Lunsen. Er bezog sich auf die aktuelle Kostenentwicklung im Kindergartenbereich bei auch allgemein nicht so rosiger Haushaltslage der Gemeinde.