Kids im freiwilligen Arbeitseinsatz

Garten der Kinder- und Jugendhilfe Riede auf Vordermann gebracht

+ Die Kijuri-Mitarbeiterinnen Tanja Lehmann (links) und Hannah Balters legten natürlich selbst auch Hand an. Foto: behr

Riede – So richtig etwas los war in der Kinder- und Jugendhilfe Riede „Kijuri“ am Okeler Damm, die von Inhaberin Rebecca Wittrock-Rijksen geleitet wird. Es war der Day of Care angesagt.